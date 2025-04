Schutz vor brandtechnischen Risiken

Mewa bietet dafür eine Lösung: Die gebrauchten Putztücher werden in eigens dafür entwickelten, hermetisch verschließbaren Sicherheits-Containern gelagert, zum Waschen abgeholt und sauber wieder zurückgebracht. Der Mewa-Safety-Container ist integraler Bestandteil des Mewa-Putztuch-Systems und dient der sicheren Lagerung und dem gesetzeskonformen Transport der verschmutzten Tücher.

Sichere, unkomplizierte Technik

Der Safety-Container ist luftdicht verschließbar, benötigt dank seiner kompakten Bauweise wenig Platz und lässt sich optimal stapeln. Integrierte Räder und Griffbügel ermöglichen einen einfachen Standortwechsel und den problemlosen Transport. Hergestellt aus HDPE-Kunststoff (Hart-Polyethylen), ist er besonders sicher und widerstandsfähig. Er erfüllt die Anforderungen des Gefahrgutrechts ADR und SDR (Gefahrgut im Straßentransport), ist vom deutschen TÜV geprüft und von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) zugelassen. Als zertifizierte Lösung für die sichere Lagerung und den Transport von verschmutzten Putztüchern überzeugt er auch die Logistikverantwortlichen in den Unternehmen.

Logistischer Kreislauf schafft Synergien

Der Safety-Container ist eine Eigenentwicklung und wird innerhalb der Mewa-Gruppe in Deutschland produziert. Das unterstreicht den Qualitätsanspruch und die Innovationskraft des Unternehmens. In Verbindung mit dem Rundum-Service für Putztücher lässt er sich schnell und problemlos in kleinen und großen Betrieben einführen. Und kaum sind die Putztücher das erste Mal geliefert, wird die Betriebsreinigung nachhaltiger. Von nun an werden Maschinen und Werkzeuge gereinigt, ohne Berge von verschmutztem Einwegmaterial zu produzieren. Den passenden Safety-Container für die sichere Lagerung und den Transport der Tücher liefert Mewa gleich mit.

