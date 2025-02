Schumacher Packaging treibt die digitale Produktion voran

Die Delta SPC 130 von Koenig & Bauer Durst in Birmingham ist die vierte Maschine, die Schumacher Packaging bisher in Betrieb genommen hat. Zwei weitere befinden sich am Hauptsitz in Ebersdorf, Deutschland, und eine weitere bei Saica in Wroclaw, Polen, ehemals Schumacher Packaging. Diese verfügen ebenfalls über die Fähigkeit zum Sechsfarbdruck. Die Installation in Birmingham ist Teil einer Investition von 30 Millionen Euro, die auch die Modernisierung der gesamten Produktionsstätte sowie zwei benachbarte Lager umfasst.

Die Delta SPC 130 FlexLine Eco+ von Koenig & Bauer Durst ist mit einem Eco-Plus-Trockner ausgestattet, der die Trocknungszeiten verkürzt, den Energieverbrauch und die damit verbundenen Kosten senkt sowie die Produktivität erhöht und die Kapazität maximiert. Die Delta SPC 130 kann auf ungestrichenem Material mit einer Geschwindigkeit von bis zu 80 m/Std. drucken.

Umweltfreundliche Verpackungslösungen

Darren Melville, Geschäftsführer von Schumacher Packaging Birmingham, erklärt: »Als Innovatoren und Pioniere in der Branche wollen wir neue Wege für eine nachhaltige Produktion aufzeigen. Der Übergang zu einer nachhaltigen, kosteneffizienten digitalen Produktion ist ein zentrales Element unserer Strategie. Wir sind stolz, die kommerzielle digitale Produktion mit der Delta SPC 130 von Koenig & Bauer Durst hochzufahren. Für mich ist dies eine wahre Partnerschaft.« Er betont außerdem: »Da Verbraucher zunehmend umweltbewusster werden, stehen Markenartikler unter Druck, umweltfreundliche Verpackungslösungen zu verkaufen. Viele Brands streben ehrgeizige Ziele für die erweiterte Produzentenverantwortung (EPR) für Verpackungen bis 2025 an. Hier kommt das Beste aus Wellpappe und Digitaldruck zusammen, um recycelbare Verpackungen mit Zero-Waste-Designs zu liefern.“

Daniel Velema, Geschäftsführer von Koenig & Bauer Durst, sagt dazu: »Vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung von Nachhaltigkeit erkennen Unternehmen wie Schumacher Packaging die beträchtlichen Vorteile des digitalen Drucks mit hochautomatisierten Systemen für Wellpappenverpackungen. Die Vorteile gegenüber dem analogen Druck machen Schumacher Birmingham besonders attraktiv für neue Kunden, insbesondere da die Produktionsmengen kleiner und die Lieferzeiten kürzer werden. Der Digitaldruck erlaubt es, genau das zu drucken, was und wann es benötigt wird, und zeichnet sich stets durch hohe Nachhaltigkeit und die Möglichkeit zur Reduzierung des Papierverbrauchs aus. Die zusätzliche Option, das Papiergewicht zu verringern und dadurch Kosten sowie Verbrauch weiter zu senken, verstärkt das Argument für die digitale Transformation erheblich.«