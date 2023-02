Save the Date! 11. priint:day 2023! Jetzt 200 EUR sparen!

Über 40 Speaker berichten in Vorträgen über erfolgreiche Projekte, innovative Lösungen und richtungsweisende Visionen. Dabei geben unsere Kunden, wie z.B. Hansgrohe, B. Braun, ASSA ABLOY, SSI Schäfer Shop und weitere namhafte Unternehmen einen Einblick in die unterschiedlichsten Herausforderungen, vor die sie die digitale Transformation in der Produktkommunikation gestellt hat.

In praxisbezogenen Vorträgen zeigen die Partner auf, welche Hilfestellungen es gibt, um Themen rund um Product Experience Management (PXM), Product Information Management (PIM), Digital Asset Management (DAM) oder Master Data Management (MDM) zu lösen und die »Customer Experience« an allen relevanten Touchpoints für das kundenindividuelle, personalisierte Produkterlebnis zu optimieren.

Neben dem Konferenzprogramm ist genügend Zeit zum Austausch und Netzwerken. Am Abend des 17. Aprils werden die priint Awards verliehen, mit denen wir spannende und innovative Projekte unserer Kunden und Partner auszeichnen. Im Anschluss wird gefeiert. Die Abendveranstaltung bietet genügend Zeit und Raum sich ausführlich über die Vorträge und Gespräche des Tages auszutauschen.

Nutzen auch Sie den priint:day, um von anderen zu lernen, sich in Diskussionen einzubringen und sich mit anderen Teilnehmern zu vernetzen. Seien Sie dabei und sparen Sie 200 Euro! Geben Sie dazu bei der Bestellung im Warenkorb folgenden Gutscheincode ein: priint_day_graphische_revue

