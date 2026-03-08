Sattler Media investiert in die drittes Inkjet-System von Ricoh

Sattler Media, Spezialist in den Bereichen Akzidenzdruck, Direktwerbung, Omnichannel-Marketing und Logistik, setzt noch stärker auf künstliche Intelligenz, Automatisierung und hohe Produktivität. Mit dem Ausbau von Ricoh-Drucksystemen sowie der Entwicklung von neuen Anwendungen treibt Sattler die Automatisierung der Druckproduktion weiter voran. Ziel ist es, große Teile der Mailingproduktion sowie qualitativ hochwertige und individualisierte Druckprodukte auf der neuen Produktionslinie zu fertigen, die gegenüber den Offsetdruck Vorteile in Bezug auf Flexibilität und Wirtschaftlichkeit bietet.

Die Ricoh Pro VC80000 erreicht eine maximale Auflösung von 1.200 x 1.200 dpi. Für Sattler Media ist besonders wichtig, dass das Drucksystem mit 1.200 x 600 dpi und einer maximalen Geschwindigkeit von 150 m/min sehr gute Ergebnisse erzielt – 50 Prozent schneller als die Vorgängergeneration. Mit der dritten Ricoh Pro VC80000 erweitert Sattler Media aber nicht nur seine Produktionskapazitäten, sondern schafft zugleich eine außergewöhnliche Vielfalt an industriellen Produktionsmöglichkeiten. Künftig stehen drei dedizierte Produktionslinien mit jeweils unterschiedlichen Weiterverarbeitungsoptionen zur Verfügung:

eine Linie für Dialogmarketing- und Direct-Mailing-Anwendungen, eine für rückstichgeheftete Broschüren sowie eine für klebegebundene Magazine und Kataloge. Diese Kombination ermöglicht es Sattler Media, ein besonders breites Anwendungsspektrum flexibel, effizient und in gleichbleibend hoher Qualität abzudecken. Sattler Media profitiert damit von einer automatisierten Produktion, einer integrierten Qualitätskontrolle sowie einer fortschrittlicheren Integration in den Produktionsprozess.

Ricohs einzigartiges Portfolio an Software-Lösungen wie beispielsweise der Total Flow Batch Builder steigert die Automatisierung der Produktion, die Qualitätskontrolle und die Kommunikation. Die Software Ricoh Predictive Insight erfasst zusätzlich Betriebsdaten der Maschinen und liefert genaue Einblicke in die Drucksystemauslastung, die Produktivität und Rentabilität. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen (ML) ist die Ricoh Pro VC80000 in der Lage, Abweichungen in der Druckqualität in Echtzeit und ohne Bedienereingriff selbst zu diagnostizieren und zu korrigieren. Dies gewährleistet eine konsistente Ausgabe von hoher Qualität und reduziert die Makulatur, die durch Nachdrucke entsteht.

Ralf Büttner, Managing Director bei Sattler Group GmbH, sagt: »Mit inzwischen drei Ricoh Pro VC80000 verfügen wir über eine Produktionslandschaft, die in dieser Form eine außergewöhnliche Vielfalt bietet. Die klar getrennten Produktionslinien für Dialogmarketing, rückstichgeheftete Broschüren sowie klebegebundene Magazine und Kataloge ermöglichen uns eine maximale Flexibilität in der Weiterverarbeitung. So können wir personalisierte und nicht personalisierte Druckerzeugnisse gleichermaßen effizient, qualitativ hochwertig und standortübergreifend realisieren – ein klarer Wettbewerbsvorteil für unsere Kunden.«

Christian Haneke, Innovation & Solutions Manager bei Sattler Media, erklärt: »Mit der Erweiterung unseres Maschinenpark können wir unsere Kunden deutschland- und europaweit noch flexibler bedienen. So konnten wir für unsere Kunden bereits viele neue Dienstleistungen und Anwendungen anbieten und die wachsende Nachfrage nach individuellen und flexiblen Drucklösungen noch besser bedienen. Die Kosteneffizienz, die Druckqualität und Prozessautomation haben uns überzeugt, in eine dritte Ricoh VC80000 zu investieren.«

