Sappi veröffentlicht Marketing-Umfrage

Die Umfrage in fünf europäischen Ländern (Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Großbritannien) sowie den USA liefert interessante Daten und Einblicke in das Marketing von morgen. Sappi veröffentlicht die Ergebnisse der Umfrage als Magazin im Tabloid-Format mit dem Titel «Ein Blick in die Zukunft des Marketings (und die überraschende Rolle von Print)».

Das Magazin bietet spannende Einblicke in neueste Marketingtrends, zum Beispiel:

• Wie Sie den ROI Ihrer Marketingaktivitäten steigern

• Warum Vertrauen für die Verbraucher von heute so wichtig ist – und wie Sie das nutzen können

• Wie man wirklich flexible Kampagnen erstellt

• Was die Kreislaufwirtschaft für Nachhaltigkeit im Marketing bedeutet.

Conor Evers, Head of Marketing Operations bei Sappi Europe, dazu: „Wir glauben, dass Print eine überraschend effektive Komponente im modernen Marketing-Mix ist – und mit dieser Studie und dieser Publikation liefern wir die Fakten und Hintergründe, die dies bestätigen. Es ist an der Zeit, überholte Marketing-Mythen über Print zu enttarnen und aufzuzeigen, wie Print mit anderen Medien eingesetzt werden kann, um moderne Marken zu unterstützen – und sich von der Konkurrenz abzuheben.“

„Ein Blick in die Zukunft des Marketings (und die überraschende Rolle von Print)” zeigt Möglichkeiten für Marketingverantwortliche, wie sie mit Print das Beste aus dem modernen Medienmix herausholen können.

Bestellen Sie sich Ihr Exemplar auf: