Sappi Future-Proof Packaging Papers

Unter dem Motto »Future Proof Packaging Papers« hebt Sappi seine funktionalen Papiere im Bereich der flexiblen Verpackungen besonders hervor. Während Markeninhaber und Weiterverarbeiter mit regulatorischen Veränderungen, Materialumstellungen und steigenden Leistungserwartungen konfrontiert sind, bietet Sappi bewährte Lösungen, gleichbleibend hohe Qualität und eine zuverlässige Versorgung im industriellen Maßstab, unterstützt durch tiefgehendes technisches Know-how und regulatorische Expertise.

Ihr One-Stop-Shop für vielfältige Verpackungsanforderungen

Im Zentrum von Sappis Interpack-Messeauftritt steht das Portfolio für flexible Verpackungen mit seinen funktionalen Papieren. Derzeit bietet Sappi nach eigenen Angaben die umfangreichste Auswahl an recycelfähigen Barrierepapieren, die als Monomaterial eingestuft werden, im Markt an. Um unterschiedlichen Marktanforderungen gerecht zu werden, hat Sappi sein Angebot strategisch in drei Segmente gegliedert und schafft damit Klarheit und Vertrauen bei der Wahl der passenden Lösung.

Die Seal-Produktserie liefert heißsiegelfähige Papiere für primäre und sekundäre Lebensmittel- und Non-Food-Verpackungen. Sie besitzen geringe oder keine Barriere-Eigenschaften. Diese recycelbaren Papiere bieten eine exzellente Siegelfähigkeit, eine ausgezeichnete mechanische Festigkeit und eine erstklassige Bedruckbarkeit. Zum Portfolio gehören die Papiere Seal Silk, Seal Natural und Seal Light (Natural, Gloss).

Die Guard-Produkte bieten einen zuverlässigen Schutz gegen Wasserdampf, Fett und Mineralöl – mit oder ohne Heißsiegelfähigkeit – und umfassen die Papiere Guard M, Guard MS, Guard Duo und Guard Twist. Diese Papiere sind für Produkte und Verpackungsarten konzipiert, die gute Barriere-Eigenschaften erfordern, wie etwa Backpulver, Nudeln, Reis, Müsli, Süßigkeiten, Schokolade, Eisbeutel oder -hüllen, Tee usw.

Die Barrierepapiere Guard Pro beinhalten die Produkte Guard Pro OHS, Guard Pro OHG, AvantGuard und das neue Guard Pro OMH. Diese bieten exzellenten Produktschutz gegen Sauerstoff, Wasserdampf, Fett sowie MOSH und MOAH – mit oder ohne Heißsiegelfähigkeit. Sie sind für Produktverpackungen konzipiert, die höchste Barriere-Eigenschaften benötigen, beispielsweise Schokoladenprodukte aller Art, Kaffeepulverzusätze, Tee, Gewürze, lösliche Getränke, Käse usw.

Von der Transportverpackung zum Markenkontaktpunkt

Über flexible Verpackungen hinaus deckt Sappis Portfolio die gesamte Verpackungswertschöpfungskette ab. Das Unternehmen präsentiert daher auch seine Fusion-Liner- und Algro-Frischfaserkarton-Sortimente – leistungsstarke Materialien, die Verpackungen vom reinen Transportmittel zu einem wirkungsvollen Markenkontaktpunkt machen. Von robusten Containerboard-Lösungen, die Produkte schützen, Logistikprozesse optimieren und die Präsentation verbessern, bis hin zu Premium-Kartonqualitäten mit herausragender Druckbrillanz, exzellenter Weiterverarbeitbarkeit und hoher Regalwirkung: Das Verpackungsportfolio von Sappi überzeugt nicht nur mit Leistung, sondern schafft dort Präsenz, Emotion und Differenzierung, wo es am wichtigsten ist.

Darüber hinaus präsentiert Sappi auf dem Messestand seine Parade Label Nassleim-Etikettenpapiere für Getränke- und Lebensmittelkennzeichnung. Die Produktreihe steht für hohe Druckqualität und zuverlässige Laufstabilität und ermöglicht hohe Etikettier-Geschwindigkeiten – auch in Mehrwegflaschensystemen, bei denen eine verlässliche Ablösbarkeit beim Waschen entscheidend ist. Gemeinsam zeigen die präsentierten Lösungen, wie Sappis Materialkompetenz in zuverlässige und skalierbare Anwendungen entlang der gesamten Verpackungs- und Kennzeichnungswertschöpfung übersetzt wird. Gleichzeitig unterstreichen sie den Vorteil konsistenter Farben, Papierfarbtöne und Markenauftritte über verschiedene Produktkategorien und Kontaktpunkte hinweg.

Expertise, die über das Produkt hinausgeht

»Unser Portfolio für flexible Verpackung steht für die Zukunft nachhaltiger Verpackungslösungen«, erklärt Flavio Froehli, Vice President Marketing & Sales bei Sappi Europe. »Da der europäische Verpackungsmarkt strengeren Recyclingstandards, erweiterter Herstellerverantwortung und steigenden Leistungsanforderungen gegenübersteht, hängt der Erfolg von Lösungen ab, die Produkte zuverlässig schützen, die effizient auf bestehenden Verpackungslinien laufen und gleichzeitig die Recyclinganforderungen erfüllen, ohne die bestehenden Margen zu schmälern. Mit bewährten, recycelfähigen Lösungen ohne Leistungseinbußen und einem ausgewogenen Total Cost of Ownership bieten wir unseren Kunden genau die Papierlösung, die ihren spezifischen Anforderungen und Anwendungen entspricht, und unterstützen sie zugleich bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele.« Das gesamte Sortiment ist auf Anfrage und vorbehaltlich der Verfügbarkeit als FSC Mix Credit (FSC-C015022) oder 100 % PEFC-zertifiziert (PEFC/07-32-76) erhältlich und unterstützt damit Sappis Engagement für nachhaltige Forstwirtschaft.

Die Entwicklung vom Papier zur Anwendung erleben

In Halle 8a, Stand B35 bringt Sappi die Entwicklung vom Papier zur Anwendung zum Leben – mit einer kontinuierlichen Präsentation realer Verpackungsformate aus den Bereichen Süßwaren, Tee und Kaffee, Lebensmittel (einschließlich Backwaren und Molkereiprodukten), Getränke sowie Non-Food-Verpackungen.

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