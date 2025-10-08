Sappi Europe nimmt neuerlich Kapazitäten aus dem Markt

Die Stilllegung der Papiermaschine 2 ist Teil des strategischen Plans von Sappi, die Produktionskapazität an die Marktnachfrage anzupassen und die Auslastung der verbleibenden Papiermaschinen des Werks Kirkniemi in Finnland zu optimieren. Die Produktion der Papiermaschine 2 wird auf die Papiermaschinen 1 und 3 in Kirkniemi verlagert, die weiterhin in Betrieb bleiben. Die Lieferungen an die Kunden werden ohne Unterbrechung fortgesetzt.

»Die Entscheidung, die Papiermaschine 2 zu schließen, wurde nicht leichtfertig getroffen, sondern spiegelt die allgemeinen strukturellen Veränderungen auf dem Papiermarkt und die Notwendigkeit kontinuierlicher Effizienzsteigerungen wider. Dieser Schritt ist Teil unseres umfassenden Engagements zur Optimierung unserer Betriebsabläufe, zur Verbesserung der Nachhaltigkeit und zur Sicherung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit von Sappi Europe. Durch die Konsolidierung der Produktion auf den verbleibenden Maschinen in Kirkniemi stärken wir unsere Fähigkeit, unsere Kunden zuverlässig zu bedienen, und investieren gleichzeitig weiter in die Zukunft unserer europäischen Betriebe und letztlich unserer Branche«, sagt Misa Bursac, VP Manufacturing, R&D and Technology.

