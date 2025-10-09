Samson Druck investiert in die Zukunft

Samson Druck hat zwei neue, zukunftsweisende Druckmaschinen in Betrieb genommen und damit die bislang größte Investition seiner Firmengeschichte realisiert. Die beiden Hightech-Maschinen erreichen eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 21.000 Bogen pro Stunde. Gemeinsam mit der ebenfalls neuen CTP-Linie setzen sie neue Maßstäbe in puncto Automatisierung und Qualitätskontrolle. Mit den rund zwölf Millionen Euro teuren Anschaffungen positioniert sich das Unternehmen aus dem Lungau als Technologieführer und wichtiger Arbeitgeber in der Region.



»Dank der neuen Speedmaster-Technologie eröffnet sich für uns die Möglichkeit, Produktionsgeschwindigkeit, Qualitätsstandards und Nachhaltigkeit in den kommenden Jahren noch weiter auszubauen«, freut sich Lisa Frost, Gesellschafterin von Samson Druck. »Damit sichern wir nicht nur bestehende Arbeitsplätze, sondern schaffen auch neue Chancen für junge Menschen, denn für diese High-Tech-Maschinen braucht es bestens ausgebildete Fachkräfte.«

Kombination aus Geschwindigkeit und Qualitätssicherung

Mit dieser Entscheidung stellt Samson Druck die Weichen für langfristige Wettbewerbsfähigkeit und vollzieht einen strategischen Schritt: Nach über drei Jahrzehnten vertraut das Unternehmen im Offsetdruck mit Heidelberg auf einen neuen Technologiepartner. Die beiden Speedmaster-Maschinen – eine 10-Farben-Ausführung und eine 8-Farben-Variante mit Lackwerk – sind europaweit die ersten 21k-Wendemaschinen im Akzidenzbereich. Einzigartig ist auch die Kombination aus einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 21.000 Bogen pro Stunde und einer integrierten Inline-Qualitätskontrolle mit High-Speed-Kamera, die jeden einzelnen Bogen kontrolliert.

Nachhaltigkeit und Leistung im Einklang

Die Maschinen können zusammen jährlich mehr als 18.000 Tonnen Papier verarbeiten, was über 1,6 Milliarden doppelseitig bedruckte A4-Seiten pro Jahr entspricht. Die neue Drucktechnologie überzeugt aber auch in puncto Umweltverträglichkeit: Das neuartige »DryStar Eco-Trocknungssystem« spart bis zu 30 Prozent Energie im Vergleich zu herkömmlichen Systemen.

