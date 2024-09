Samson Druck leistet Beitrag zur Artenvielfalt

»Die Entscheidung, eine Wildblumenwiese anzulegen, ist aus der Überzeugung heraus entstanden, dass lokale und greifbare Maßnahmen gegen den Klimawandel sinnvoller sind als oft schwer kontrollierbare CO2-Reduktionsprojekte in fernen Regionen«, erklärt Markus Ramsbacher, Mitglied der Geschäftsleitung von Samson Druck. Das Unternehmen ist mit 110 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von mehr als 19 Mio. Euro eine der größten Druckereien in Österreich. Zu den Kunden zählen neben heimischen Großunternehmen auch viele international renommierte Konzerne.



Ausschließlich regionales Saatgut verwendet

Die Umsetzung des Projektes erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Biobauern und Agrarwissenschaftler Matthias Löcker vom benachbarten Biohof Sauschneider. Im Spätsommer wurde das Feld gepflügt und das Saatbett für das Wiesensaatgut vorbereitet. Das Saatgut stammt ausschließlich aus der Region, um die heimische Artenvielfalt zu fördern. »Es ist uns wichtig, autochthones Saatgut zu verwenden, das optimal an die Bedingungen im Lungau angepasst ist«, erklärt Löcker. Beeindruckend: Wirtschaftsgrünland besteht normalerweise aus maximal zehn Arten, hier wurden über 70 Arten ausgebracht. Die Wildblumenwiese ist ein weiterer Schritt von Samson Druck, die Kreislaufwirtschaft nach dem »Cradle to Cradle Certified« Prinzip auszubauen.

www.samsondruck.at