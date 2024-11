Samson Druck geht mit neuer Geschäftsleitung in die Zukunft

Samson Druck stellt die Weichen für die Zukunft und strukturiert seine Geschäftsleitung neu. Tibor Valentin verantwortet künftig den gesamten Bereich Vertrieb und verstärkt damit das bisherige Führungsduo, bestehend aus Geschäftsführer Markus Ramsbacher und Gesellschafterin Lisa Frost, die sich künftig in ihrer Rolle als Eigentümerin der strategischen Geschäftsentwicklung widmen wird. Samson Druck zählt mit 110 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von über 19 Millionen Euro zu den größten Druckereien Österreichs.

Tibor Valentin ist seit über 16 Jahren im Unternehmen und bringt umfassende Erfahrung im Vertrieb sowie fundierte Branchenkenntnisse mit. »Ich freue mich sehr, gemeinsam mit Markus Ramsbacher das Unternehmen auch in diesen wechselhaften Zeiten in eine erfolgreiche Zukunft führen zu dürfen«, sagt Valentin. Markus Ramsbacher ergänzt: »Wir sind überzeugt, dass wir mit der Neuausrichtung der Geschäftsleitung und der gemeinsamen Führung als Doppelspitze einen wichtigen und zukunftsweisenden Schritt machen.« Lisa Frost wiederum freut sich auf neue Herausforderungen und zeigt sich überzeugt: »Ich übergebe die operative Leitung unseres Familienunternehmens in gute Hände und habe volles Vertrauen in unsere beiden Geschäftsführer. Markus Ramsbacher und Tibor Valentin bilden das ideale Team für eine erfolgreiche Zukunft von Samson Druck.«

www.samsondruck.at