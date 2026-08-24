Dgitale UV-Spotlackierung und Metallisierung in einem Durchgang

Die JETvarnish 3D Web 400 richtet sich speziell an Etikettendruckdienstleister und Hersteller flexibler Verpackungen. Es sichert ihnen eine hohe Flexibilität in der Auftragsverarbeitung, unterstützt eine wirtschaftliche Produktion von kleinen bis mittleren Auflagen und hilft, kurze Lieferzeiten und Personalisierungen anhand variabler Daten umzusetzen. Dies hat auch für Markeninhaber und Druckeinkäufer wesentliche Vorteile: So hilft das das System, die Einführung neuer Produkte zu beschleunigen, dank digitaler Veredelung die Attraktivität von Produkten im Regal zu erhöhen und sich am Point of Sale klarer differenzieren.

3D-Veredelung mit vielfältigen Optionen

Die JETvarnish 3D Web 400 veredelt gestrichene und ungestrichene Materialien, synthetische Bedruckstoffe und Selbstklebeetiketten mit UV-Spotlackierung und Metallisierung – flach oder taktil erhaben. Das System ist in mehreren Konfigurationen erhältlich: mit einem oder zwei Lackwerken sowie mit oder ohne der Folienstation iFOIL. Optional ist ebenfalls ein semi-rotatives Stanzwerk für die Inline-Verarbeitung von Etiketten verfügbar: Sie ist zusätzlich mit zwei Längsschneidern sowie einer automatischen Höhenverstellung für unterschiedliche Bedruckstoffstärken (Gap Master System) ausgerüstet.

Das Veredelungssystem bietet eine hohe Passgenauigkeit, eine Produktion bis zu 42 m/min und kann aufgrund der TIFF-Vorlage, voneinander abweichende Lackschichtdicken von flach bis maximal 232 Mikrometer in einem Design erzeugen. Die Korrektur der Registrierung erfolgt nach Abgleich der Referenzvorlage bei Schräglage, Dehnung, Schrumpfung und Verschiebung im laufenden Betrieb mit dem MGI Smart Scanner (AIS). Mit dem System lassen sich gestrichenen, ungestrichene und strukturierte Materialien, Folien und Selbstklebeetiketten verarbeiten.

Der Printservice-Provider Alfopa aus der Slowakei nutzt das System bereits im Produktivbetrieb. »Die Möglichkeiten unseres MGI JETvarnish 3D Systems, das sowohl über eine Flexo-Druckeinheit als auch über eine Stanzstation verfügt, haben die Durchlaufzeiten in der Etikettenproduktion verkürzt«, bestätigt Ludmila Čintalanova, Geschäftsführerin des Unternehmens. »Durch das Auftragen des Primers über die Flexo-Einheit können wir eine größere Materialvielfalt verarbeiten. Dank der Stanzstation liefern wir das Etikett am Ende bereits vorgeschnitten aus. Das macht einen zusätzlichen Maschinenlauf überflüssig.«

Mirko Pelzer, Offering Manager Deutschland & Österreich Professional Printing bei Konica Minolta, erläutert: »Die JETvarnish 3D Web 400 ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir Druckereien, Verarbeiter und Hersteller dabei unterstützen, neue Geschäftsmöglichkeiten zu entwickeln und Effizienz zu steigern. Dank vollständig digitaler Integration und vereinheitlichter Arbeitsabläufe bietet das System alle Bestandteile einer Industrie 5.0-gerechten Produktion: optimale Qualität, reduzierte Herstellungskosten, geringere Umweltbelastung, Arbeitsbereicherung und Wohlbefinden am Arbeitsplatz.«