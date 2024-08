Rondo festigt seine Marktposition

Neben Sibiu betreibt die Rondo Ganahl AG zwei weitere Wellpappewerke in Rumänien – in Târgoviște und Apahida/Cluj. Das erste Werk in Apahida/Cluj wurde bereits 1999 errichtet. Hubert Marte, Vorstandsvorsitzender der Rondo Ganahl AG, zur Übernahme: »Diese vollständige Übernahme von Rondo Offset ist ein klares Signal unseres Engagements, die Erwartungen unserer Kunden nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen und dabei kontinuierlich neue Märkte zu erschließen. Ich bin unglaublich stolz auf jedes Mitglied unseres Teams in Rumänien, deren Einsatz und Fachwissen entscheidend zu unserem Erfolg beitragen.« Die von Rondo Offset Übernahme markiert nicht nur einen bedeutenden Schritt in der Wachstumsstrategie des Verpackungsspezialisten in der Region.

Kern der Rondo-Familie

»Jedes unserer Werke spezialisiert sich auf innovative Produkte und Dienstleistungen, die maßgeschneidert sind, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen – vom hochwertigen Flexodruck in Apahida über spezialisierte Verpackungssysteme für die Automobilindustrie und den E-Commerce in Târgoviște bis hin zu erstklassigen offsetbedruckten Verpackungen in Sibiu«, erklärt Mihnea Baldea, Geschäftsführer von Rondocarton in Rumänien.

Die Rondo Ganahl AG mit Stammsitz in Frastanz (Vorarlberg, Österreich) ist spezialisiert auf die Herstellung von Wellpappe-Rohpapieren, Papier-Recycling sowie die Produktion individueller Verpackungen aus Wellpappe und Faserguss. Mit Wurzeln bis ins Jahr 1797 beschäftigt Rondo heute rund 1.800 Mitarbeitende, davon rund 660 in Rumänien.

