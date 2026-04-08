Roland DG läutet mit dem Slogan »Make Your Mark« eine neue Ära ein

Die Markenauffrischung markiert eine bedeutende Weiterentwicklung für Roland DG. Sie baut auf mehr als vier Jahrzehnten technischer Exzellenz und einem Ruf für Zuverlässigkeit auf und signalisiert gleichzeitig eine strategische Neuausrichtung hin zur Bereitstellung von Komplettlösungen für verschiedene Branchen – durch die Kombination von fortschrittlicher Hardware, leistungsstarken Verbrauchsmaterialien, intelligenter Software und erstklassigem Service. Im Kern spricht »Make Your Mark« den Wunsch der Menschen an, Arbeiten zu schaffen, die einen positiven Einfluss auf ihr Unternehmen und die Welt um sie herum haben, sowie die Technologie von Roland DG, die dies ermöglicht.

Mehr als nur eine visuelle Weiterentwicklung unterstützt die Neugestaltung das Wachstum von Roland DG in neue Marktsegmente und befähigt Anwender, Ideen in die Realität umzusetzen und Ambitionen in bedeutende Wirkung zu verwandeln. Stephen Davis, Director of Global Marketing – Brand & Communications bei Roland DG, sagte zum neuen Corporate-Identity: »Bei ‚Make Your Mark‘ geht es darum, den Stolz zu erkennen, den Menschen dabei empfinden, wenn sie etwas erschaffen. Unsere Kunden wollen nicht nur Werkzeuge, die funktionieren. Sie wollen das Selbstvertrauen haben, dass sie erstklassige Ergebnis erzielen. Diese Neugestaltung gibt uns die Möglichkeit, die Rolle zum Ausdruck zu bringen, die Roland DG dabei spielt, Menschen dabei zu unterstützen.«

Ausführliche Kundeninterviews und Umfragen unter Tausenden von Anwendern weltweit haben gezeigt, dass der Wert von Roland DG weit über die Produktleistung hinausgeht. Die Kunden sprachen immer wieder von Selbstvertrauen, Langlebigkeit und dem Stolz, den sie bei der Erstellung ihrer Arbeiten empfinden. Laut einer aktuellen Studie von Keypoint Intelligence werden 47 Prozent der Neuinvestitionen durch die Diversifizierung in neue Anwendungsbereiche und die kundenorientierte Nachfrage ausgelöst. Diese Erkenntnis hat eine umfassende Weiterentwicklung der visuellen und verbalen Identität von Roland DG geprägt.

Kohei Tanabe, Präsident der Roland DG Corporation, fügte hinzu: »Von Anfang an existiert Roland DG, um Kreativität und Innovation zu fördern. Diese neue Markenidentität baut auf diesem Erbe auf und spiegelt gleichzeitig wider, wie wir und die Welt um uns herum sich weiterentwickelt haben. Bei ‚Make Your Mark‘ geht es darum, Menschen zu befähigen, einen positiven Eindruck zu hinterlassen – in ihrer Arbeit, in ihren Unternehmen und in ihre Umwelt.«

Die neue Identität wird über die digitalen Kanäle von Roland DG eingeführt und auf der FESPA in Barcelona vom 19. bis 22. Mai 2026. Zudem findet die erste Produkteinführung unter der überarbeiteten Marke statt: Roland DG kündigt die neue TrueVis VG4-Serie mit TR3-Tinten an, die eine verbesserte Bildqualität und eine intelligentere Eco-Solvent-Druck- und Schneideproduktion bietet.

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