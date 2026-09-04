Ricoh MediaMax eröffnet neue Marktchancen

RICOH MediaMax ist eine optionale Erweiterung für das digitale Drucksystem Ricoh Pro C9500. Sie ermöglicht den Druck auf einer Auswahl von Ricoh-zertifizierten Medien mit Materialstärken von bis zu 800 µm und Grammaturen von bis zu 600 g/m2. Damit können Druckdienstleister ihr Produktportfolio erweitern, neue Aufträge gewinnen und zusätzliche Märkte erschließen. Die Technologie eignet sich insbesondere für die Produktion hochwertiger Anwendungen mit attraktiven Margen, darunter Geschenk- und Visitenkarten, POS-Displays, Kleinauflagen von Verpackungen, Premium-Mailings und Buchdecken.

Um das Potenzial neuer Anwendungen zu erschließen und ihren wirtschaftlichen Nutzen zu belegen, arbeitete Ricoh Europe eng mit allen Akteuren entlang der Wertschöpfungskette zusammen. Papierhersteller, Produktentwickler, Weiterverarbeitungspartner und Endkunden waren aktiv in den Entwicklungsprozess eingebunden. So entstanden innovative Produktionsmodelle, die herkömmliche Prozesse ersetzen und zugleich nachhaltige Alternativen zu Einweg-Plastikkarten schaffen.

»Ricoh MediaMax hat unsere Kartenproduktion grundlegend verändert. Durch die Möglichkeit, Druckbild und variable Daten in einem einzigen Druckdurchgang zu produzieren, konnten wir einen kompletten Produktionsschritt eliminieren, der zuvor eine separate Drucklinie erforderte«, sagt Graham Lycett, Gründer und Geschäftsführer von Green Gift Cards. »Dank des neuen Single-Pass-Workflows verkürzen wir Durchlaufzeiten, reduzieren Makulatur und bringen Produkte schneller auf den Markt. Indem wir den Prozess auf geeignete Verpackungen und POS-Materialien ausgeweitet haben, konnten wir unsere Produktionsabläufe insgesamt optimieren und unseren CO.-Fußabdruck erheblich senken – von rund 50 Gramm auf weniger als fünf Gramm pro Karte. Gleichzeitig steigern wir Effizienz und Profitabilität.«

Anwender von Ricoh MediaMax erzielen bereits heute messbare Erfolge – sowohl geschäftlich als auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit:

Tag Systems, ein Unternehmen der Austriacard Holdings, ist ein führender Hersteller von Geschenk-, Zahlungs-, Treue- und Bankkarten und positioniert sich gezielt für weiteres Wachstum im Bereich nachhaltiger Kartenlösungen. Durch die Möglichkeit, sowohl PVC als auch Karton mit RICOH MediaMax zu bedrucken, erschließt das Unternehmen neue Geschäftspotenziale im margenstarken Kartensegment und profitiert insbesondere bei Kleinauflagen von niedrigeren Gesamtbetriebskosten.

Das irische Unternehmen ADC Plasticard, das Kunststoff- und umweltfreundliche Karten herstellt, hat sein Portfolio an nachhaltigen und hochwertigen Karten erweitert. Durch den Wegfall der Offline-Klebung konnten Abfälle reduziert und die Effizienz gesteigert werden. Gleichzeitig wurden Haltbarkeit und Oberflächenqualität der Premium-Kartonprodukte verbessert.

Das auf Geschenk-, Treue- und Mitgliedskarten spezialisierte Unternehmen Cards Unlimited aus den Niederlanden konnte sein Portfolio nachhaltiger Kartonkarten ausbauen. Durch die Verlagerung von Aufträgen von einem Offsetdrucksystem auf die Ricoh Pro C9500 wurden Flexibilität und Produktivität erhöht. Nach einer kurzen Implementierungsphase konnte die Produktion rasch wieder auf vollem Niveau aufgenommen werden und ermöglichte einen schnellen Return on Investment.

Latcham, ein britischer Anbieter von Direktwerbung und personalisierter Kommunikation, der auf Mitglieder-Services wie Verlängerungsschreiben und Mitgliedskarten spezialisiert ist, produziert jetzt monatlich etwa 150.000 Kartonkarten. Die meisten Kundenaufträge hat Latcham aktiv von PVC auf Karton umgestellt und so eine Senkung des CO2-Fußabdrucks um 91 % erzielt. Gleichzeitig wurden Produktionsschritte ins eigene Haus verlagert und die Wirtschaftlichkeit gesteigert.

»Ricoh MediaMax öffnet die Tür zu neuen Erzeugnissen, die bis dato im reinen Digitaldruck nicht möglich waren«, erklärt Erwin Busselot, Director Business Innovation & Solutions, Graphic Communications Group, Ricoh Europe. »Unsere Technologie ermöglicht es Kunden, hoch individualisierte Kleinauflagen mit hohem Mehrwert und attraktiven Margen zu produzieren. Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Entwicklungsteams, Partnern und Pilotkunden bringen wir im Rahmen unseres Co-Innovationsansatzes, dass wir HENKAKU nennen, fortlaufend neue Lösungen auf den Markt.«

Ricoh MediaMax ist aktuell in der EMEA-Region für das digitale Bogenfarbdrucksystem Ricoh Pro C9500 verfügbar. Auch bereits installierte Systeme lassen sich mit der Technologie nachrüsten, wodurch Kunden den Wert ihrer bestehenden Investition weiter erhöhen können.

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