Ricoh führender Anbieter im Highspeed-Inkjet

Der Report bezeichnet insbesondere die „Geschäftsentwicklungsprogramme mit ihrem hohen Grad an Transparenz“ als leistungsstarke Ergänzung des umfassenden Technologie-Portfolios von Ricoh. Die Analysten führten als weiteren Pluspunkt die kontinuierliche technische Weiterentwicklung und hohe Kundenzufriedenheit an. Dazu gehört die etwa die Pro VC70000 mit der von Ricoh patentierten Trocknungstechnologie und neuen Tinten für einen erweiterten Farbraum.

In ihrer Kombination sorgen diese Innovationen für einen optimierten Tintenauftrag und eine bessere Druckqualität. Zudem ermöglichen sie den Druck auf ungestrichenen und gestrichenen Offsetpapieren sowie vorbehandelten und gestrichenen Inkjet-Papieren ohne Vorbehandlung. Damit bieten sie eine größere kreative Flexibilität und niedrigere Papierkosten. Das Unternehmen versichert auch in Zukunft pro Jahr mehr als 1 Milliarde US-Dollar in die Forschung und Entwicklung investieren wird.

„Mit der Pro VC70000 geht Ricoh über seine Wurzeln in den Bereichen Transaktionsdruck und Direct-Mail weit hinaus. Die Markteinführung dieses Drucksystems fügt sich ideal in das wachsende Software- und Dienstleistungsspektrum ein, mit dem das Unternehmen vorhat, aktiver in den Akzidenz- und Grafikdruck vorzudringen“, sagt Amy Machado, Research Manager für IDC‘s Imaging, Printing and Document Solutions bei IDC. „Das Unternehmen wächst nicht nur in mehreren verschiedenen Segmenten, sondern unterstützt seine Kunden darüber hinaus, die eigene Angebotspalette zu erweitern.“

