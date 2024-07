Ricoh – der Workspace Integrator

Auf globaler Ebene hat der japanische Ricoh-Konzern im Finanzjahr 2023 einen Umsatz von ca. 14.750 Mrd. EUR und einen operativen Gewinn von 431 Mio. EUR erwirtschaftet. In der EMEA-Region lag das Umsatzwachstum bei 14,2 %. Auch die Ausgaben für Forschung & Entwicklung haben im letzten Finanzjahr zugenommen (+ 2,1 % auf ca. 640 Mio. EUR). Für strategische Investments stehen im Finanzjahr 2024 rund 590 Mio. EUR zur Verfügung. Die positive Finanzlage zeugt von Ricohs erfolgreichem Weg der Transformation vom reinen Druckerhersteller zum Workspace Integrator.

Daniel Tschudi, CEO Ricoh Austria & Switzerland, erklärt: »Die steigende Nachfrage nach digitalen Services hat Ricoh frühzeitig erkannt und sein Angebot nach den sich ändernden Kundenbedürfnissen weiterentwickelt und diversifiziert. Es freut mich sehr, dass wir bei Ricoh Austria speziell in den neueren digitalen Business-Bereichen ein massives Wachstum erzielen konnten. Es zeigt, dass wir mit unserer Transformation auf dem richtigen Weg sind, unseren Kunden mit unseren Lösungen den Arbeitsalltag weiter zu vereinfachen.«

Auch beim Kerngeschäft mit Multifunktionsdruckern (MFPs) läuft das Geschäft vielversprechend. Christoph Hnup, Executive Sales Director bei Ricoh Austria, zeigte dies anhand der Marktanteile der A3-MFPs im ersten Quartal 2024, bei welchen Ricoh mit 37,1 % den ersten Platz einnimmt. Er sprach auch über die Weiterentwicklung von MFPs, einem digitalen Tor zum hybriden Arbeitsplatz. MFPs seien weit mehr als reine Drucker- oder Kopiergeräte, sie entwickelten sich mit vor- und nachgelagerten Workflows immer mehr zum Kommunikationshub, der die Mitarbeitenden in Zeiten des hybriden Arbeitens miteinander vernetzten. Die Mitarbeitenden stehen auch im Fokus der neuen Ricoh Kampagne »Let People Succeed«. »Das Ziel ist es, Produkte und Lösungen anzubieten, die sich auf den Nutzen für die Mitarbeitenden konzentrieren, damit diese mehr Erfüllung in der Arbeit finden und somit auch erfolgreich sein können«, versicherte Renate Kammerer, Marketing Director Ricoh Austria & Switzerland.

Thomas Haas, Manager Demand Marketing Ricoh Graphic Communications bei Ricoh Europe, gab einen Rückblick zur drupa. Mit dem Henkaku-Versum war Ricoh mit einem beeindruckenden Stand vor Ort, um seine virtuelle Produktionsumgebung zu präsentieren. Highlights waren die Inkjet-Farb-Rollendrucksysteme Ricoh Pro VC80000 sowie die erste öffentliche Vorstellung des Ricoh Pro Z75-Bogendrucksystems in Europa. In Verbindung mit dem Rollendrucksystem sollen erhebliche Fortschritte bei der Druckgeschwindigkeit, der Qualitätskontrolle und beim Farbmanagement sowie erhöhte Leistungsfähigkeit und KI-gesteuerte Analysen, Automatisierung und vorausschauende Wartungsmaßnahmen erzielt worden sein. Die deutsche Sattler Media hat einen Vertrag für VC80000 unterschrieben.

Für das B2-Bogendrucksystem konnte Ricoh während der Messe neun Verträge abschließen. Der Inkjet-Markt wuchs in den vergangenen Jahren rasant an und wird bis 2029 schätzungsweise 125,9 Mrd. US-Dollar ausmachen, da immer mehr Unternehmen daran arbeiten, die aktuellen Herausforderungen, wie beispielsweise den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, die steigenden Materialkosten, die geringeren Auflagen und den stärkeren Fokus auf Nachhaltigkeit, zu bewältigen.