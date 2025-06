Ricoh Austria ist mit Umsatzwachstum ins neue Geschäftsjahr gestartet

Bereits im letzten Jahr war der Umsatz um 4% gestiegen. Im Business Bereich Process Automation wurde sogar ein Wachstum von 50% gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. Das Geschäftsfeld Workplace Experience beinhaltet unter anderem Communication Services, z.B. Raumbuchungslösungen, Meetingraumausstattung und Digital Signage-Lösungen und ist im letzten Geschäftsjahr um 15% gewachsen. Auf globaler Ebene hat der japanische Konzern einen Umsatz von ca. EUR 15.4* Milliarden erreicht, was einem Umsatzplus von 8% entspricht und einen operativen Gewinn von ca. EUR 390 Millionen bedeutet. Weltweit hat Ricoh im letzte Geschäftsjahr EUR 580 Millionen für Forschung & Entwicklung ausgegeben, was die Innovationskultur von Ricoh unterstreicht.

Die Zusammenarbeit mit AxonIvy, seit 2022 ein Ricoh-Tochterunternehmen, trägt zum positiven Wachstum von Ricoh Austria im Bereich Process Automation bei. AxonIvy analysiert die bestehenden Unternehmensprozesse von mittleren bis großen Unternehmen und optimiert diese mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Das Ziel ist es, mit der AxonIvyAutomatisierungsplattform verschiedene Systeme und Anwendungen nahtlos zu verbinden und zu orchestrieren. Ebenfalls ist DocuWare, seit 2019 Teil der Ricoh-Gruppe, ein wichtiger Bestandteil des Ricoh Process Automation Portfolios. Die DocuWare-Software ermöglicht es Unternehmen, manuelle Aufgaben zu automatisieren, Papierdokumente zu eliminieren und gewährt jederzeit und von überall den sicheren Zugriff auf Informationen und Daten. Natif.ai, ein Unternehmen das 2024 von DocuWare gekauft wurde, komplettiert die Funktionen in diesem Bereich. Natif.ai entwickelt zukunftsweisende KI-Technologien, um Dokumentenprozesse in nahtlose, automatisierte und effiziente digitale Workflows zu überführen.

In der Sparte Workplace Experience konnten im letzten Jahr große Digital-Out-of-Home (DOOH) Projekte umgesetzt werden, bei denen Ricoh Digital Signage Werbeflächen und LED-Walls für Kunden installiert hatte. Ebenfalls wurden viele Meetingräume mit den Ricoh Communication Services Lösungen auf den neusten Stand der Technik gebracht, was diesem Businessbereich zu einem Wachstumsschub verholfen hat. Am Ricoh Hauptsitz in Wien wurde in diesem Zusammenhang ein neues Customer Experience Center eröffnet, bei dem sich Interessierte selbst von einem mit modernster Technologie ausgestattetem Meetingraum überzeugen können.

Christoph Hnup, seit April 2025 Geschäftsführer von Ricoh Austria, meint dazu: »Ich bin stolz, dass wir im letzten Jahr besonders in den neueren Geschäftsfeldern den Umsatz steigern konnten. Diese Zahlen bestätigen den stetigen Transformationsweg von Ricoh vom reinen Druckerhersteller zum Workspace Integrator. Neue Arbeitsmodelle haben die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, in den letzten Jahren drastisch verändert. Ricoh hat diese Entwicklung schon frühzeitig erkannt und sein Portfolio darauf ausgerichtet. Unser Ziel ist es, den Anteil der Digital Services in den nächsten Jahren noch weiter auszubauen, auch wenn unser Kerngeschäft Office Printing ein wichtiges Standbein für uns bleibt und wir im Bereich Color A3 der Multifunktionsprinter (MFP) Marktleader sind.«

*Zahlen umgerechnet von japanischen YEN