RFID-Papier eröffnet neue Geschäftsmöglichkeiten

Gedruckte Elektronik ist auf dem Vormarsch. Die RFID-Technologie zum kontaktlosen Datenaustausch ist längst keine Nischentechnologie mehr und wird bereits in vielen Bereichen des täglichen Lebens eingesetzt: in unseren Reisepässen, Ausweisen und Tickets sowie in Bekleidung, Bibliotheksbüchern und vielem mehr. Die enorme Größe und Komplexität des RFID-Marktes bietet auch für die Druckindustrie neue Möglichkeiten.