Reststoffe aus der Textilproduktion werden zu einem Premiumpapier

Grundlage des Papiers sind 50 % Baumwollrestfasern, die bei der Textilproduktion in Italien anfallen und bislang entsorgt wurden. Diese langen Fasern werden mit 50 % kurzen Baumwoll-Linters – ebenfalls einem Nebenprodukt aus der Textilindustrie, ergänzt und in ausgewählten Farben der Manteco-Stoffkollektionen eingefärbt. Das Ergebnis ist ein stilvolles und nachhaltiges Papier mit textilem Charakter und einer weichen Haptik. Gmund Manteco eignet sich hervorragend für Verpackungen, Broschüren und Karten, Hangtags und viele weitere Anwendungsmöglichkeiten.

Baumwolle gilt dank ihrer weichen und zugleich starken Fasern als hochwertigster Rohstoff für Papier. Für Gmund Manteco wird die gesamte Baumwollpflanze genutzt. So werden Nachhaltigkeit und Qualität in diesem Papier in höchstem Maße vereint. »Das Schöne ist, dass Manteco ebenfalls diesen besonderen Sinn für Farben und Fasern hat. Diese Inspiration, wie man Kunden durch Materialien und Farben Freude bereiten kann, und die Tatsache, dass es uns gelungen ist, diese beiden Kompetenzen zu vereinen, ist wirklich außergewöhnlich«, Florian Kohler, Inhaber von Gmund Papier.

