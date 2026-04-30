Reinigen im Kreislauf

Hier können textile Mehrwegsysteme wie Putztücher einen wertvollen Beitrag leisten, um Industrieabfälle deutlich zu reduzieren und damit Entsorgungskosten zu senken. Ein zentraler Faktor ist die Langlebigkeit und damit häufige Wiederverwendbarkeit von Textilien. Mehrwegputztücher, die der Dienstleister Mewa anbietet, können beispielsweise bis zu 50-mal gewaschen und erneut eingesetzt werden. Im Vergleich zu Einwegtüchern sinkt der Materialverbrauch damit um das Fünf- bis Achtfache. Das Mewa-Putztuchsystem, das in über 150.000 Betrieben europaweit eingesetzt wird, verhindert jährlich die Entstehung mehrerer Tausend Tonnen gefährlicher Abfälle, die andernfalls aufgrund der Verunreinigung mit Ölen und Schmierstoffen gemäß Gefahrstoffverordnung entsorgt werden müssten. Solange sich Putztücher von Mewa im Servicekreislauf befinden, gelten sie hingegen nicht als Abfall im Sinne des europäischen Abfallrechts, sondern werden vom Dienstleister gewaschen und wieder eingesetzt. Zusätzlich trägt der Einsatz zertifizierter Sicherheitscontainer zur Lagerung verschmutzter Mehrwegtextilien dazu bei, potenzielle Gefahrenquellen im Betrieb zu vermeiden.

Abfallmenge halbiert, Entsorgungskosten reduziert

Welche Effekte sich daraus in der Praxis ergeben können, zeigt das Beispiel des portugiesischen Unternehmens Bloco Gráfico. Die Druckerei des Verlagshauses Porto Editora verfolgt seit Jahren eine nachhaltige Modernisierung ihrer Produktion und nutzt seit 2012 den Putztuch-Service von Mewa. »Wir konnten, als wir die textilen Putztücher einführten, den kontaminierten Abfall sofort um mehr als 50 % reduzieren und damit unsere Abfallentsorgungskosten um 15 % senken«, berichtet Einkaufsleiter Nuno Oliveira. Zuvor setzte das Unternehmen zur Reinigung von Maschinen und Druckplatten ein Papiervlies ein, das anschließend als Sondermüll entsorgt werden musste. Mit Gebühren von über 300 Euro pro Tonne stellte dies den größten Posten bei den Abfallkosten dar, so Oliveira.

Optimierte Produktionsprozesse

Auch für die Druckerei Rainer Herrmann GmbH in Weinsheim/Rheinland-Pfalz kommt außer Mehrwegtüchern von Mewa nichts in Frage. »Wir achten auf Nachhaltigkeit«, erklärt Geschäftsführer Axel Herrmann. »Wir erzeugen so wenig Fehldrucke wie möglich, setzen FSC-zertifiziertes Papier und mineralölfreie Druckfarben ein. Der Service von Mewa passt gut in dieses Konzept.« Kontaminierte Tücher, beispielsweise mit Farben, Drucköl, Verdünner, Druckgelee oder Rapid-Trockner, werden bei Mewa umweltgerecht behandelt. Axel Hermann: „Das Kreislaufsystem funktioniert ohne mein Dazutun und ist absolut kalkulierbar.«

Kreislaufwirtschaft beginnt in der Herstellung

Die nachhaltige Ausrichtung der Mewa Dienstleistung beginnt bereits in der Produktion der Putztücher. So bestehen die eingesetzten Garne zu 50 Prozent aus recycelten Materialien. Beim Webprozess entstehende Baumwollflusen werden nicht entsorgt, sondern beispielsweise als Dämmmaterial in der Automobilindustrie weiterverwendet. Bei den Garnspulen kommen Mehrweg-Papphülsen zum Einsatz. Produziert werden die Putztücher in der unternehmenseigenen Weberei im nordhessischen Immenhausen.

Nachhaltigkeit als unternehmerisches Prinzip

Auch alle weiteren Aufbereitungs- und Logistikprozesse des Mewa Mehrwegsystems folgen dem Nachhaltigkeitsprinzip. Ein zentrales Element ist die energetische Nutzung der aus den Tüchern ausgewaschenen Schmutzstoffe. Dadurch lassen sich bis zu 80 Prozent des Energiebedarfs für die Trocknung der Putztücher decken. Technische Maßnahmen wie Hochtemperatur-Brennkammern und moderne Rauchgasreinigungssysteme sorgen dafür, dass die Belastung der Abluft die gesetzlichen Anforderungen unterschreitet. Weitere Einsparungen von Primärenergie werden durch Wärmerückgewinnung in Wasch- und Trocknungsanlagen sowie durch den schrittweisen Ausbau von Photovoltaik erzielt.

Parallel stellt das Unternehmen seinen Fuhrpark sukzessive auf alternative Antriebsformen um, mit dem Ziel einer klimaneutralen Distribution. Auch beim Wasserverbrauch setzt das Mewa-System auf Kreislaufprinzipien. Spezielle Aufbereitungstechniken reduzieren den Frischwassereinsatz im Vergleich zu konventionellen Verfahren um bis zu 50 Prozent. Das Abwasser erreicht in den unternehmenseigenen Anlagen einen Reinigungsgrad von bis zu 99,8 Prozent. Waschmittel und Tenside werden bedarfsgerecht dosiert.

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