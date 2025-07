Reinauer übernimmt die Ammerer GmbH

Karl Ammerer betonte in diesem Zusammenhang: »Es ist uns sehr wichtig, dass die Arbeitsplätze unserer langjährigen Mitarbeiter gesichert sind und unsere Kunden weiterhin gut betreut werden. Wir sind der Meinung, dass wir gar keine besseren Nachfolger hätten finden können, als Mag. Barbara Seewald und Mag. Konrad Reinauer.« Die Ammerer GmBh vertreibt unter anderem Produkte der Marken Duplo, Multigraf, FKS und Nagel.

V.l.: Mag. Konrad Reinauer und Mag. Barbara Seewald.

Die Ammerer GmbH bleibt erhalten und auch die Firmenzentrale Standort Linz bleibt weiter bestehen. Der Standort Wien befindet sich ab 1. August 2025 am Sitz der Reinauer HandelsgmbH in der Wallrißstraße 81-83 in 1180 Wien. Reinauer versteht sich als Experte für innovative Lösungen in der Papierverarbeitung nach dem Druck.

Die Produktpalette erstreckt sich von hochpräzisen Papierschneidemaschinen über leistungsstarke Aktenvernichter bis hin zu vielseitigen Stanz- und Bindemaschinen, Bindezubehör, Laminiergeräten, erstklassigen Laminierfolien, Rillmaschinen, Perforiermaschinen, Falzmaschinen, effizienten Luftreinigern, präzisen Papierbohrmaschinen bis hin zu unseren Heftmaschinen und einigen beeindruckenden Spezialgeräten.

www.reinauer.eu

www.ammerer.at