Reinauer bündelt Kräfte und stellt die Weichen für die Zukunft

Um sich für die Zukunft noch effizienter aufzustellen, wird mit Ende des 3. Quartals 2026 die Ammerer Gesellschaft in der Reinauer HandelsgesmbH. aufgehen. Hauptstandort des Unternehmens wird Wien sein, das Büro in Linz bleibt bestehen. In Wien befindet sich neben dem Büro das Hauptlager sowie ein Schauraum. Der Standort Linz wird als Büro mit kleinem Schauraum und Servicestützpunkt geführt.

Der Zusammenschluß der beiden Unternehmen wurde auch genützt um in einen neuen Unternehmensauftritt zu Investieren. So wird sich ab Herbst die Reinauer HandelsgesmbH. mit neuem Logo, Corporate Design und einer neuen Webseite präsentieren. Darüber hinaus wurde das Technische Team verstärkt und in Mitarbeiterschulungen investiert.

Mit den Marken DUPLO, Multigraf, IDEAL, JAMES BURN International, Vivid, Cyklos und einigen anderen bietet die REINAUER HandelsgesmbH ein breites Produktportfolio in der Druckweiterverarbeitung. Besonders die aktuellen Broschürensysteme, Multifinisher und Formstanzen von DUPLO bieten einen hohen Automatisierungsgrad und sehr innovative Technologien.

Der Geschäftsführer Konrad Reinauer zeigt sich optimistisch für die Zukunft: »Die Zeiten sind fordernd für uns alle. Für unsere Kunden, für deren Kunden, für die Lieferanten und natürlich auch für uns. Ich bin aber überzeugt, dass die Produkte die wir anbieten, vor allem von DUPLO für viele unsere Kunden einen sehr hohen Mehrwert bieten. Einerseits bieten die Maschinen einen hohen Grad der Automatisierung, kurze Rüstzeiten und eine einfache Handhabung. Andererseits ist DUPLO auch sehr innovativ und erweitert das Produktportfolio stetig mit neuen Technologien. Zum Beispiel im Bereich einer neuen Flachstanze für Formate bis maximal 530 x 750 mm, der DSM 1000 die DUPLO typisch in wenigen Minuten eingerichtet werden kann und bis zu 3.100 Bögen pro Stunde Stanzen kann.«