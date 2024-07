Recyclingpapiere überzeugen auch bei anspruchsvollen Veredelungen

Papier ist ein Produkt, das weit mehr als nur ein Informationsträger ist – es ist eine sinnliche Erfahrung. Wie man damit einen prägenden Eindruck hinterlässt, erklärt der Veredelungsexperte Marco O. Bölling, Inhabervon Bölling Prägedrucksachen in Bad Soden. In der Spezialitätendruckerei Bölling Prägedrucksachen werden nurdie feinsten Papiere veredelt – und das mit Liebe zum Detail, die den höchsten Ansprüchen gerecht wird.

Ein Veredelungsbetrieb der Extraklasse

Das Familienunternehmen wurde 1964 von Karlheinz C. Bölling als Stahlstichdruck Bölling KG gegründet. Marco O. Bölling übernahm im Jahr 2000 die Druckerei. Aus der ehemaligen Stahlstichdruckerei wurde einVeredelungsbetrieb, der althergebrachte Techniken mit modernsten Verfahren verbindet. Besonders die hohenBlindprägungen wirken beinahe wie Reliefarbeiten aus der Renaissance. So gelingen 3D-Effekte auf Papier, beispielsweise ein Babyfüßchen auf einer Geburtskarte. »Für solche Arbeiten braucht man ein sehrhochwertiges Papier, das lange Fasern hat, damit es nicht an den Kanten der Prägung aufbricht«, erläutert Marco O. Bölling.

Recyclingpapiere von Koehler Paper v

Aus diesem Grund eignen sich auch nur sehr wenige Recyclingpapiere für eine Veredelung. Denn bei jedem Recycling-Vorgang werden die Papierfasern zermahlen und damit immer kürzer. Erst wenn die Sekundärfasernzusätzlich in der Produktion veredelt werden, eignen sie sich für eine anspruchsvolle Weiterverarbeitung. »Daseinzige Recyclingpapier, das sich nahezu wie ein neues Papier verhält, ist das von Koehler Papier, welches am Standort in Greiz hergestellt wird. Das verhält sich beim Prägen beinahe wie Frischfaserpapier«, sagt derDruckereiinhaber Marco O. Bölling. Die Greenium-Papiere creative board, creative print, COLORline IQ und Koehler Eco Paper aus 100 % Sekundärfaserstoffen sind eine nachhaltige Alternative auf Premium-Niveau unteranderem im Bereich der hochwertigen Druckerzeugnisse.

Einzigartiger Naturpapiercharakter der Recyclingpapiere

Bei aller Hingabe an die Kunst der Veredelung – sie ist niemals ein Selbstzweck. »Ästhetik und Qualität machensich bezahlt«, davon ist Bölling überzeugt. »Wer einem neuen Kontakt eine hochwertige Visitenkarte überreicht,wirkt sofort seriös und vertrauenswürdig.« Deshalb ist es wichtig, das richtige Papier für den richtigen Zweck auszuwählen, wie zum Beispiel das hochwertige Recyclingpapier von Koehler Paper Greiz. Es ist für vieleVeredelungsprozesse hervorragend geeignet und hat eine Haptik, die dem Gehirn vermittelt, dass alles, was man wahrgenommen hat, stimmig ist.

