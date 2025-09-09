Recycelten PET-Verpackungsklebebändern

Das Tesa 60416 überzeugt mit einem Gesamtanteil von 55% recyceltem Material. Der Träger besteht zu 90% aus recyceltem PET aus Post-Consumer-Abfällen und ist mit einem bewährten Acrylatklebmassesystem auf Wasserbasis beschichtet. Trotz des hohen Recyclinganteils bietet das Produkt einen starken, reißfesten Träger und eine temperaturbeständige Klebmasse – ideal für schwere Verpackungsanwendungen bis zu 30 kg. Zudem beeinträchtigt das PET-Klebeband nicht den Papierrecyclingprozess.

Das Tesa 60418 setzt mit einem Gesamtrecyclinganteil von 60% neue Maßstäbe. Es kombiniert eine Schmelzklebmasse aus synthetischem Kautschuk mit hoher Anfassklebkraft und einem sehr dünnen Polyesterträger, der zu 85% aus Post-Consumer-Rezyklat besteht. Das Produkt ist dünn, anschmiegsam und gleichzeitig reißfest. Die geringe Abrollkraft und sehr gute sofortige Schließleistung machen es zur idealen Lösung für automatisierte Verpackungsprozesse und Anwendungen mit hohem Volumen. Das Produkt eignet sich für mittelschwere Kartons bis zu 25 kg und wird in einem lösungsmittelfreien Produktionsprozess hergestellt.

»Unsere neuen recycelten PET-Klebebänder zeigen, dass selbst kleine Elemente in der Lieferkette einen bedeutenden Beitrag zu nachhaltigeren Verpackungslösungen leisten können«, erklärt Andreas Walkembach, Head of Industrial Trade & Converting Europe. »Alle Klebebänder sind für ihre Qualität, Leistung und ihren Anteil an recyceltem Kunststoff zertifiziert. Sie sind vollständig kompatibel mit bestehenden Anwendungsprozessen und bieten unseren Kunden die Zuverlässigkeit, die sie von tesa erwarten – während sie gleichzeitig einen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit gehen können.«

Ambitionierte Nachhaltigkeitsstrategie

Im Rahmen seiner »we do«-Nachhaltigkeitsstrategie strebt das Unternehmen bis 2030 an, den Anteil recycelter und biobasierter Materialien in allen Produkten auf 70% zu erhöhen und gleichzeitig den Einsatz nicht recycelter fossiler Kunststoffe zu halbieren. Tesa hat bereits wichtige Meilensteine erreicht: eine Reduktion der direkten CO2-Emissionen um 39%, die Deckung von 90% des weltweiten Strombedarfs durch erneuerbare Quellen und etwa 80 Produkte mit nachhaltigerem Beitrag im Portfolio.

