REAL SOLUTIONS DAY: ein interaktives Event für die Druckindustrie

Der REAL SOLUTIONS DAY ist ein interaktives Event, bei dem Vertreter*innen der Druckunternehmen echte Herausforderungen aus ihrem Produktionsalltag einbringen können. In so genannten Solution Sprints sollen gemeinsam praxistaugliche Lösungsansätze dafür gefunden werden. Mit einem Konzept, das auf gemeinsames Erarbeiten statt auf Frontal-Vorträge und auf echten Praxisbezug statt konstruierte Fallbeispiele setzt, hat es sich die Mass Customization Crew (MCC) zum Ziel gesetzt, Themen wie Automatisierung, die systemübergreifende, nahtlose Integration und Mass Customization greif- und umsetzbar zu machen.

Die Mass Customization Crew richtet sich mit dem Event gezielt an Druckunternehmer , Produktionsleiter und all diejenigen, die in ihrem Unternehmen für eine reibungsfreie und stabile Druckproduktion verantwortlich sind und ihre Prozesse automatisieren und effizienter gestalten wollen.

Echte Lösungen für Probleme aus der Praxis

Herzstück des REAL SOLUTIONS DAYs sind die sogenannten Solutions Sprints, von denen es drei geben wird. Im Rahmen dieser Sessions erarbeiten die Teilnehmer gemeinsam mit den Mitgliedern der Mass Customization Crew Lösungsansätze für Herausforderungen aus ihrem Produktionsalltag, die sie im Vorfeld des Events einreichen können. Drei der eingesendeten Challenges schaffen es in die Solutions Sprints. Um am Ende des Tages unterschiedliche und übertragbare Lösungen zu erhalten, werden die Teilnehmer für die Solutions Sprints in drei Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe durchläuft jeden Solution Sprint, sodass am Ende des Tages neun unterschiedliche Ansätze für die drei Challenges zu Buche stehen.

Zusätzlich gibt es aber auch inhaltliche »Power-Shots« der MCC-Mitglieder rund um ihre jeweiligen Fachgebiete bereit, ebenso wie Pitches und eine offene Diskussion zwischen Kunden und Partnern der Mass Customization Crew. Am Ende des Tages stimmen die Teilnehmer*innen darüber hinaus über die besten Lösungsansätze – die REAL SOLUTIONS – ab.

Weitere Informationen und Anmeldung

Der REAL SOLUTIONS DAY der Mass Customization Crew findet am 25. September 2025 zwischen 9 und 18 Uhr in den Räumlichkeiten von rissc solutions – einer ehemaligen Druckfabrik – in Ludwigsburg statt. Die Teilnahme kostet 149 €, zzgl. MwSt. und ist auf insgesamt 50 Plätze begrenzt. Eine Anmeldung zum Event ist über die Website masscustomizationcrew.com möglich.