RATTPACK will mit erweitertem Produktsortiment wachsen

Die Branchen Pharmazie, (Pet) Food, Kosmetik und Industrie bilden das Rückgrat der Wachstumsstrategie der RATTPACK Gruppe. In diesen Bereichen setzt das Unternehmen auf gezielte Weiterentwicklung entlang zentraler Erfolgsfaktoren. Mit innovativen Verpackungsformaten wie dem Stand-up-Pouch bedient RATTPACK die Bedürfnisse von Marktsegmenten, in denen Qualität, Produktsicherheit und Funktionalität an obererster Stelle stehen.

Standards für die Pharmaindustrie

Auch die Pharmaindustrie verlangt nach Verpackungslösungen auf höchstem Niveau. Um den dort geltenden Anforderungen an Sicherheit, Rückverfolgbarkeit und Qualität gerecht zu werden, setzt RATTPACK auf moderne Fertigungstechnologien und eine lückenlose Produktionskontrolle. Ergänzt wird dies durch ein breites Portfolio an Fälschungsschutzlösungen – darunter Originalitätsverschlüsse, Hologramme, Mikroschriften u.a. Diese schützen Produkte zuverlässig vor Manipulation, sichern die Lieferkette ab und erleichtern im Ernstfall Rückrufe.

PPWR-konforme Lösungen für eine nachhaltige Zukunft

Das Unternehmen will seine Kompetenz gezielt dafür einsetzen, nachhaltige Lösungen zu entwickeln, die auch den Anforderungen der kommenden EU-Verordnung PPWR gerecht werden. Diese reduzieren den Einsatz von Primärrohstoffen, unterstützen Umweltziele und erfüllen künftige Recyclingvorgaben – ohne Kompromisse bei Qualität und Funktionalität.

Struktur für Kundennähe und Marktfokus

Um noch gezielter auf Marktentwicklungen und individuelle Kundenbedürfnisse eingehen zu können, ist die RATTPACK Gruppe in zwei spezialisierte Divisionen gegliedert. Jede Division wird von einem eigenen Managing Director geleitet – mit klarem Fokus auf Nähe zum jeweiligen Marktsegment.

Oliver Finkbeiner verantwortet die Division »Packaging«, die die Bereiche Karton, Papier und Wellpappe umfasst. Zu dieser Einheit gehören die Werke in Wien, Dornbirn, Wolfurt, Apolda und Buch. Stefan Germann führt die Division »Flexibles«, die sich auf flexible Verpackungslösungen spezialisiert hat und an den Standorten Weiler und Wolfurt produziert. mDiese klare Aufteilung sichert effiziente Prozesse, marktorientierte Entwicklung und eine optimale Kundenbetreuung entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Auf Wachstum ausgerichtet

Die geplante Umsatzsteigerung auf 250 Millionen Euro basiert auf einem klaren strategischen Kurs: Die Erweiterung des Sortiments, die Förderung von Innovation und der konsequente Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit bilden das Fundament. Mit dieser Ausrichtung positioniert sich RATTPACK als verlässlicher Partner für hochwertige Verpackungslösungen in ganz Europa.

