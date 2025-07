RATTPACK beteiligt sich am ECM-Group

Die ECM-Group mit Sitz in Thalheim bei Wels (Oberösterreich) vereint die Geschäftsbereiche ECM Label Production und ECM Marking Solutions. Sie verfügt über jahrzehntelange Erfahrung sowie ein breites Portfolio an Etikettenlösungen – von klassischen Selbstklebeetiketten bis hin zu komplexen Sicherheits- und Speziallösungen. »Mit unserer Beteiligung an ECM haben wir den fehlenden Puzzlestein in unserem Portfolio gefunden. Gemeinsam mit den geschäftsführenden Gesellschaftern von ECM, Birgit und Hubert Trunkenpolz, möchten wir unser Angebot um Etiketten- und Kennzeichnungslösungen erweitern«, betonen Stephan und Matthias Ratt, geschäftsführende Gesellschafter von RATTPACK gemeinsam.

One-Stop-Shop für Verpackung & Kennzeichnung

Mit dieser strategischen Erweiterung stärkt RATTPACK seine Position als Komplettanbieter entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Unternehmen aus den Bereichen Pharma, Kosmetik, Food und Industrie profitieren künftig von einem noch breiteren, nahtlos verzahnten Leistungsspektrum. So ist etwas die Kombinationen aus einer Faltschachtel mit integriertem Sicherheits-Etikett technologisch abgestimmt, effizient und nachhaltig umsetzbar.

Mit der Integration der ECM-Group vereint RATTPACK nun sieben starke Geschäftsfelder: Karton, Papier, Wellpappe, flexible Verpackungen, Etiketten, Service und Marking. Diese Struktur macht das Unternehmen zu einem zentralen Ansprechpartner für integrierte Verpackungs- und Kennzeichnungslösungen – von der Idee bis zur fertigen Verpackung.

www.rattpack.eu