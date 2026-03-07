RATTPACK baut Pharmakompetenzzentrum aus

Zum Einsatz kommen im Pharmakompetenzzentrum moderne Drucktechnologien, mit denen insbesondere kleine und mittlere Auflagen realisiert werden können. Die Produktion umfasst Druckerzeugnisse in bis zu sieben Farben sowie Folienheißdruck und Lackveredelungen. Damit positioniert sich das Unternehmen im Pharmabereich als One-Stop-Shop und bietet Verpackungslösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette an – vom Beipackzettel über Faltschachteln und Etiketten bis hin zu POS-Pultdisplays. Dieses Leistungsangebot gilt ebenso für die Bereiche Food, Kosmetik und Industrie.

Parallel dazu wird der Standort Apolda in Deutschland weiterentwickelt. Im ersten Quartal wurde ein zusätzliches Firmenareal erworben. Das rund 10.000 m² große Areal liegt etwa zehn Minuten vom bestehenden Standort entfernt und ist derzeit zur Hälfte bebaut. Der neue Standort wird künftig als Logistikzentrum von RATTPACK genutzt und schafft zusätzliche Kapazitäten für Lagerung und Warenströme. Dadurch wird die Produktionsfläche am bestehenden Werk entlastet und gleichzeitig Raum für einen weiteren Ausbau der Produktion geschaffen.

Bereits im Jahr 2023 investierte das Unternehmen in die Automatisierung und Modernisierung des Werks in Apolda. Der Standort Apolda ergänzt das Produktionsportfolio von RATTPACK mit seinem Schwerpunkt auf Verpackungen für den Food Bereich.

www.rattpack.eu