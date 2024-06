Rasantes Wachstum bei den Labelisten

Bereits seit 2003 produzieren die Labelisten Verpackungen aller Art, darunter Selbstklebeetiketten und Standbodenbeutel. Die Kunden der Labelisten kommen aus einer Vielzahl unterschiedlicher Branchen, darunter vor allem der Lebensmittelindustrie. »Unser Geschäft wächst rasant und um alle Aufträge zu erfüllen, benötigten wir perspektivisch eine weitere Maschine. Wir haben uns zwar umgeschaut, aber recht schnell fiel die Entscheidung auf eine weitere HP Indigo«, so Frank Plechschmidt, CEO und Inhaber, Labelisten. „Die HP Indigo 200K produziert Non-Food-Verpackungen.«

Die HP Indigo 200K kombiniert Produktivität und hohe Qualität. Die hohe Flexibilität der HP Indigo 200k ermöglicht es den Labelisten, eine Vielzahl unterschiedlicher Substrate hochwertig zu bedrucken, darunter auch Standbodenbeutel. Aufgrund von entsprechenden Zertifizierungen eignen sich die HP Indigo Modelle bestens für die Produktion von Verpackungen für die Lebensmittelindustrie.