Printplus Gipfeltreffen 2026

Mehr Aufträge bearbeiten, schneller auf Kunden reagieren und zusätzliche gesetzliche Anforderungen erfüllen: Wie Druckereien diese Aufgaben mit unverändertem Personalbestand bewältigen können, stand im Mittelpunkt des Printplus Gipfeltreffens. Mehr als 70 Kunden aus der Schweiz, Deutschland, Österreich und Südtirol informierten sich am 17. und 18. September 2026 über Möglichkeiten zur Produktivitätssteigerung.

Zum Auftakt verwies Geschäftsführer Alex Sturzenegger auf die zunehmende Belastung durch Dokumentationsanforderungen wie PPWR und EUDR sowie die schwierige Fachkräftesuche. Produktivitätssteigerungen müssten deshalb verstärkt durch Automatisierung und effizientere Prozesse erreicht werden. Die integrierten Funktionen von printplus druck sollen administrative Aufwände reduzieren und vorhandene Ressourcen besser nutzbar machen.

Sturzenegger betonte zudem, dass sich die Wirkung von Print mithilfe von QR-Codes, Rabattcodes und individuellen Landingpages präziser messen lasse. Druckereien könnten ihren Kunden damit den Beitrag gedruckter Werbemittel zum Marketingerfolg nachweisen und eine fundiertere Grundlage für Preis- und Budgetdiskussionen schaffen.

Mehr Produktivität durch durchgängige Prozesse

Wie sich Schnittstellen und manuelle Arbeitsschritte reduzieren lassen, zeigte Stephan Breywisch, Vertrieb und Beratung, am neuen Materialeinkauf im Printplus Desktop. Einkaufsprozesse, Bedarfsabgleich und Lieferanteninformationen werden in einer Arbeitsumgebung zusammengeführt. Mitarbeitende erhalten Informationen zentral und können Änderungen schneller bearbeiten.

Weitere Beispiele zeigten die automatisierte Übernahme von Aufträgen aus Webshops, Kundenschnittstellen und importierten Daten. Wiederkehrende Arbeitsschritte lassen sich dadurch reduzieren. Eine durchgängige Datenbasis verbindet Kalkulation, Einkauf und Produktion, verringert Fehlerquellen und ermöglicht eine vollautomatische, kostenoptimierte Produktionsplanung.

Zeitgewinn bei Kalkulation und Angebotsbearbeitung

Christian Schoissengayer, Vertrieb und Beratung, stellte die neue Auftragsverwaltung im Printplus Desktop vor. Die engere Verknüpfung von Kalkulation und Auftragsbearbeitung reduziert Medienbrüche. Ein neuer Assistent unterstützt bei der wirtschaftlichen Bewertung verschiedener Produktionsverfahren und Auflagenhöhen.

Peter Müller, ebenfalls Vertrieb und Beratung, demonstrierte in einem Live-Benchmark, wie sich Angebotsprozesse beschleunigen lassen. Standardanfragen konnten innerhalb weniger Minuten kalkuliert werden. Seiner Einschätzung nach lassen sich 70 bis 80 Prozent der täglich eingehenden Anfragen in zwei bis vier Minuten bearbeiten. Bei mehreren tausend Angeboten jährlich können sich bereits kleine Zeitgewinne zu einem beträchtlichen wirtschaftlichen Vorteil summieren.

Kalkulation 2.0 und künstliche Intelligenz

Am zweiten Veranstaltungstag präsentierte das Entwicklungsteam den Stand der »Kalkulation 2.0« und neue KI-Anwendungen. Die nächste Ausbaustufe soll die Bearbeitung komplexer Druckprodukte beschleunigen und Variantenvergleiche vereinfachen. Die technische Architektur wird auf automatisierte Abläufe ausgerichtet, um Kalkulationen aus Kundenanfragen, Webshops und Schnittstellen leichter anzulegen und zu verarbeiten. Ein Betabetrieb mit ausgewählten Kunden ist für Anfang 2027 vorgesehen.

Neue KI-Funktionen sollen zudem Auswertungen in natürlicher Sprache ermöglichen. So lassen sich beispielsweise Kunden ohne Umsatz im laufenden Jahr identifizieren und unmittelbar Nachfassaufgaben für den Vertrieb anlegen.

Ein weiterer Einsatzbereich ist die automatisierte Verarbeitung von Kundenanfragen. Die KI analysiert eingehende E-Mails und Dokumente und bereitet sie für Aufträge und Kalkulationen auf. Sie prüft, ob die Informationen ausreichen, und fordert bei Bedarf fehlende Angaben nach. Das soll manuelle Tätigkeiten reduzieren und die Angebotserstellung beschleunigen.

Darüber hinaus beantwortet ein KI-Assistent Fragen zur Software auf Basis der vorhandenen Dokumentation. Die Unternehmen entscheiden selbst, welche Sprachmodelle eingesetzt werden und welchen Benutzern sie zur Verfügung stehen.

Technologie und Mensch gehören zusammen

Einen Kontrapunkt setzte die Keynote von Zita Langenstein, die unter anderem als Butleress für Mitglieder eines Königshauses tätig war. Sie erläuterte, wie Aufmerksamkeit, Verlässlichkeit und Servicequalität zur Kundenbindung beitragen. Ihre zentrale Botschaft: Prozesse lassen sich automatisieren, echte Kundenerlebnisse jedoch nicht.

Das Gipfeltreffen verband Praxisbeispiele und Einblicke in die Softwareentwicklung mit persönlichem Austausch. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, wie Automatisierung Freiräume für Beratung, Betreuung und die Entwicklung von Kundenbeziehungen schaffen kann.