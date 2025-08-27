SUCHE
Aktuell

Printplus Gipfeltreffen 2025 – On Point

Unter dem Motto »On Point« trifft sich die grafische Branche vom 25. – 26. September zum Printplus Gipfeltreffen. Im Fokus stehen der Informations- und Erfahrungsaustausch rund um aktuelle Themen der Druckbranche.

Printplus Gipfeltreffen

In kompakten 45-Minuten-Präsentationen wird praxisnah aufgezeigt, wie Unternehmen ihre Prozesse mit der Branchensoftware printplus druck optimieren und ihre Kosten im Griff halten können. Dazu zählt auch die Präsentation der vollständig integrierten EUDR-Umsetzung für den kompletten Prozess, von der Warenannahme mit Sorgfaltsprüfung bis zur automatischen Anmeldung im Traces-Net und der Kennzeichnung von Lieferscheinen. Ein weiteres Highlight: Der exklusive Rundgang bei swissQprint AG und Zünd Systemtechnik AG. Hier erleben Sie innovative Druck- und Schneidetechnologie hautnah und erhalten Ideen und Anregungen für neue Produkte oder Geschäftsfelder.

Das Programm findet sich auf der Homepage

Datum: 25. & 26. September 2025

Wo: Printplus AG, Schützenwiese 8, 9451 Kriessern, Schweiz

Kosten: Die Teilnahmegebühr von 450.- CHF/EUR pro Person wird für Kunden mit einem Software-Wartungsvertrag von Printplus übernommen.

Anmeldung:

