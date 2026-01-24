printplus bringt die Produktionsplanung auf ein neues Niveau

Die Planung der Produktion über alle Prozessschritte von der Plattenbelichtung über den Druck bis zum fertigen Produkt ist für viele Druckereien ein aufwändiger Prozess, der durch kurze Produktionstermine und kleineren Aufträge nicht einfacher wird. Printplus hat dieses Szenario in die Neuentwicklung der Produktionsplanung einfliessen lassen. Mit der Version 2025.2.0.0 wird der Planungsprozess auf neue Beine gestellt. Sämtliche Funktionen des Planungs-prozesses erfolgen zeitgesteuert. Für die Planung neuer Aufträge oder die Übernahme von geänderten Aufträgen muss kein Mitarbeiter mehr eingreifen. Dies erlaubt neue Abläufe für die Bearbeitung von Online-Aufträgen, die zu jeder Tageszeit im Unternehmen eintreffen können. Ihre Produktion läuft auch nachts und am Wochenende.

Eine weitere entscheidende Weiterentwicklung ist die Integration von Kayros, dem leistungsstarken Planungsalgorithmus von Vernaio. Kayros basiert auf einem mathematischen Optimierungsansatz, der die komplexen Anforderungen der Produktionsplanung präzise löst. Der Algorithmus berücksichtigt Maschinenkapazitäten, Liefertermine und Rüstkosten und erstellt daraus automatisch einen wirtschaftlichen Produktionsplan.

Die Anwender profitieren von einem geringeren Planungsaufwand, einer optimalen Maschinenbelegung und verkürzten Durchlaufzeiten. Zusätzlich wird die Planungssicherheit durch die exakte Berücksichtigung von Produktionsreihenfolgen und Kundenterminen erhöht.

Die nahtlose Integration in printplus druck macht die Anwendung intuitiv und komfortabel – ohne zusätzliche Schnittstellen und Software- oder Modulwechsel können in einer einheitlichen Oberfläche die Material-verfügbarkeit oder andere wichtige Auftragsdaten eingesehen werden. Zusätzlich wurden zahlreiche Kundenwünsche aus der umfangreichen Beta-Phase für ein einfacheres und sicheres Arbeiten umgesetzt. Damit bietet printplus druck eine zukunftsorientierte Lösung für Druckereien, die ihre Produktionsprozesse wirtschaftlich und transparent gestalten möchten.

www.printplus.ch