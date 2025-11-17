Printplus AG unterstützt die »Graphische« mit MIS-System

Mit der Kooperation zwischen der Printplus AG und der »Graphische« wird die praxisnahe Ausbildung unterstützt. Die Printplus AG stellt der Abteilung Druck- und Medientechnik a ihre Branchensoftware »printplus druck x« zur Verfügung. Diese Lösung bildet die gesamten kaufmännischen und technischen Prozesse einer Druckerei ab – von der Kalkulation über die Auftragssteuerung, Materialwirtschaft und Nachkalkulation bis hin zu Reporting und Analyse.

So lernen die Schüler*innen, mit dem System zu arbeiten, das auch in führenden Druckereien in Österreich im Einsatz ist. Eingesetzt wird die Software in den höheren Jahrgängen der Ausbildung und spielt dann auch eine wesentliche Rolle in den Abschlussprüfungen. Damit wird gewährleistet, dass die Absolventinnen und Absolventen nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch fundierte Praxiserfahrung im Umgang mit professioneller Druckereisoftware mitbringen.

Workshops mit Praxisbezug

Zweimal jährlich – jeweils zu Beginn eines Semesters – veranstaltet Printplus an der Graphischen Praxis-Workshops für die Abschlussklassen. Ein Mitarbeiter von Printplus gibt dabei Einblicke in aktuelle Trends der Druck- und Medienbranche, stellt neue Entwicklungen im Bereich Workflow-Integration und Prozessoptimierung vor und zeigt, wie das umfangreiche ERP-System printplus druck in modernen Betrieben eingesetzt wird. Diese Seminare sind zugleich ein Türöffner in die Berufswelt: Die Schülerinnen und Schüler lernen nicht nur die Software, sondern auch reale Anwendungsbeispiele und Arbeitsabläufe aus der Industrie kennen.

Mit der Integration von »printplus druck x« in den Unterricht und den regelmässigen Praxisworkshops schafft die Graphische die ideale Verbindung von Theorie und Praxis. Die Schüler*innen profitieren von modernster Branchensoftware und aktuellem Know-how, während Printplus die Fachkräfte von morgen auf den Einstieg in die digitale Druckwelt vorbereitet. So entsteht eine Partnerschaft, die die Ausbildung stärkt – und die Zukunft der Druckbranche aktiv mitgestaltet.

www.printplus.ch