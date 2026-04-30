Print wirkt. Weil man es erlebt.

Am 9. Juni 2026 laden Lenzing Papier und Koehler Paper nach Wien ein. Die Geschäftsführer Ernst Brunbauer und Udo Hollbach zeigen, wie mit hochwertigen Recyclingpapieren wirkungsvolle Printkommunikation und attraktive Verpackungen entstehen. Inspiration liefert Olaf Hartmann mit seiner Keynote. Als Co-Autor von »Markenkraft durch Brand Experience« zeigt er auf Basis internationaler Werbeforschung, warum Marketing heute an Wirkung verliert und es eine Rückbesinnung auf die Brand Experience als Schlüsseldisziplin erfolgreicher Markenführung braucht. Seine These: »Nicht Kontakte erzeugen Wirkung – sondern Erlebnisse.«

Produkte entstehen in Fabriken, aber Markenwirkung entsteht im Kopf. Durch Aufmerksamkeit, Bedeutung und Erinnerung und äußert sich in Form von gesteigerter Kauf- und Preisbereitschaft. Doch dabei versagen viele digitale Formate: zu kurz, zu flüchtig, zu austauschbar. Sie konvertieren kurzfristig hocheffizient aktuellen Bedarf, erzeugen aber kaum zukünftige Nachfrage.

Print als Werttreiber in der Brand Experience

Olaf Hartmann zeigt anhand aktueller Forschung und erfolgreicher Praxis, welche Wirkung Print in einer digitalen Marketingwelt entfaltet – wie Print Botschaften glaubwürdig macht und Kaufbereitschaft beeinflusst und wie multisensorische Leuchtturmerlebnisse die Effektivität der gesamten Brand Experience steigern. Seine These: In einer digitalen Welt wächst die Sehnsucht nach realem Erleben. Deshalb lautet auch der Titel seiner Keynote: »Mehr Erlebnis für mehr Ergebnis – zuerst im Kopf, dann im Markt.«

Die Einladung zum Event wird in Kürze als persönliche, hochwertig gedruckte Einladung versendet.

Ein Auftakt für das, worum es im Event geht. Marken nicht nur sehen, sondern erleben.

Koehler Paper X Lenzing Papier X You

Bei Interesse an dem Event schreiben sie ein Mail an Silvia Wiener: