Print-Tech-Innovator CoCoCo verlegt Hauptsitz in das »KI-Herz« von Deutschland

Der Umzug nach Saarbrücken ist ein strategischer Schritt, um die Lücke zwischenerstklassiger akademischer Forschung und industrieller Anwendung zu schließen. Umgeben von namhaften Forschungseinrichtungen sowie der Universität – darunter das DFKI (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz), die Max-Planck-Institute ,Fraunhofer und CISPA – ist CoCoCo perfekt positioniert, um dem globalen Markt Engineering-Standards »Made in Germany« zu liefern.

Die Partnerschaft mit Triathlon, der Infrastruktur der Universität zur Unterstützung von Unternehmertum und Transfer, war maßgeblich an diesem Übergang beteiligt. »Es war für uns selbstverständlich, dass CoCoCo Teil des hiesigen Ökosystems werden sollte«, sagt Sven Hardt von Triathlon. »Ihre revolutionären neuen Ansätze zur Bereitstellung von Industrie 4.0- und Industrie 5.0-Technologien passen perfekt zu unseren Ambitionen, Spitzenforschung in skalierbare, praxisnahe Lösungen zu übersetzen.«

Pionierarbeit für datengesteuerte Entscheidungen

im Druckbereich durch maschinelles Lernen

Die Nähe zu den weltweit führenden KI-Forschern trägt bereits Früchte. CoCoCo hat bestätigt, dass sich eine bahnbrechende Machine-Learning (ML)-Lösung, die speziell auf die Druckindustrie zugeschnitten ist, bereits in ersten Kundentests befindet. Während die vollständigen technischen Spezifikationen noch einige Wochen unter Verschluss bleiben, soll diese kommende Veröffentlichung traditionelle Produktionsumgebungen in selbstoptimierende, datengesteuerte und intelligente Workflows verwandeln. Dies markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Mission von CoCoCo, die Zukunft von »Print 5.0« zu definieren.

»Nach intensiver Recherche haben wir in Saarbrücken den perfekten Standortgefunden. Die Lage ‚im Herzen Europas‘, gepaart mit Weltklasse-Forschungs-einrichtungen und der unglaublichen Unterstützung durch Sven Hardt und das Triathlon-Team, ermöglicht es uns, neue Ziele zu setzen. Wir wissen, dass wir das richtige Team um uns haben, um diese zu erreichen«, John Maxwell, Mitgründer von CoCoCo.

CoCoCo schließt derzeit die Details zu spannenden neuen Kooperationen ab und geht davonaus, den vollen Umfang dieser sowie die Details zum offiziellen ML-Launch in den kommenden Wochen bekannt zu geben.

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