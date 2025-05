Print Tattoo by Stainer feiert die erste Milliarde an Tattoos

On top bringt eine neue Hightech-Endfertigungsmaschine noch mehr Power und Flexibilität in die Produktion – für individuelle Verpackungslösungen, maßgeschneiderte Projekte und schnellere Umsetzung. Print Tattoo baut damit nicht nur seine Produktionskapazitäten aus, sondern zementiert auch seine Rolle als Technologieführer im Tattoo-Business – mit einem klaren Ziel: die europäische Marktführerschaft. Das zeigen auch die Zahlen: 95 % der Tattoos gehen in den Export. Auch auf Fachmessen in der DACH-Region, Skandinavien und den Benelux-Ländern ist die Marke präsent.

Gedruckt wird ausschließlich in Salzburg – auf FSC-zertifiziertem Tattoopapier, mit veganen Farben, dermatologisch getestet und 100 % konform mit der europäischen Kosmetikverordnung (Nr. 1223/2009). Ob Festival, Konzert, Sportevent, Firmenfeier oder Social-Media-Kampagne: Die Tattoos sind ab 100 Stück individuell gestaltbar – bis hin zu sehr großen Auflagen – und bieten Unternehmen, Marken, Agenturen und Veranstalter*innen ein kreatives Kommunikationsmittel, das Eindruck hinterlässt.

Print Tattoo ist eine Marke der Stainer Schriften und Siebdruck GmbH & Co KG mit Sitz in Sankt Martin bei Lofer. Das Familienunternehmen steht seit über 50 Jahren für Innovation und höchste Qualität im Sieb-und Digitaldruck. Mit rund 70 Mitarbeitenden und vier spezialisierten Geschäftsbereichen – Stainer Solutions (Werbetechnik), Sun Wood (Holzdruck), Monumental Printing (Kunstdruck) und Print Tattoo – bietet Stainer ein breites Leistungsspektrum und entwickelt individuelle Drucklösungen auf höchstem Niveau.

