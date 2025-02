PRINT & DIGITAL CONVENTION: Ticketshop öffnet

Die PRINT & DIGITAL CONVENTION 2025 verspricht erneut Innovation, Zukunftsperspektive, Wissenstransfer und Networking auf höchstem Niveau. Sie zeigt, wie Print zum Erlebnis wird, wie Haptik brilliert und wie die Digital- und Online-Strategien von morgen aussehen: Aussteller und Speaker bieten unzählige Möglichkeiten, Trends zu entdecken und sich inspirieren zu lassen. Globale Player wie Canon, Carl Berberich, Konica Minolta oder Kurz sind als Aussteller bereits bestätigt und präsentieren ihre Lösungen und Anwendungen für eine moderne, nachhaltige Medienproduktion. »Wir freuen uns, dass bereits jetzt viele namhafte Unternehmen der vergangenen Veranstaltung auch diesmal wieder dabei sind. Gleichzeitig möchten wir neue Aussteller gewinnen, die mit frischen Impulsen die PRINT & DIGITAL CONVENTION bereichern«, betont Rüdiger Maaß, Geschäftsführer des Fachverbandes Medienproduktion e.V. (FMP).

Innovationsplattform für die Medienproduktion der Zukunft

Die Kongressmesse bleibt auch 2025 ein unverzichtbarer Branchentreffpunkt, der innovative Technologien erlebbar macht und den Austausch zwischen Branchenexperten fördert. »Hier wird deutlich, wie wichtig das Zusammenspiel von Print und Digitalisierung ist«, betont Julia Meier, Head of Marketing Business Area Packaging and Print bei Kurz.

Konica Minolta legt bei der Messe den Fokus auf den digitalen Produktionsdruck. »Noch nie war der digitale Produktionsdruck so kreativ, farbenfroh und nachhaltig wie heute«, sagt Werner Theißen, Geschäftsführer von Konica Minolta Business Solutions Deutschland & Österreich. Er hebt hervor, dass Print als multisensorisches Medium Emotionen wecke, Kaufentscheidungen beeinflusse und so einen essenziellen Beitrag zu erfolgreichen Multichannel-Kampagnen leiste. »Die Kongressmesse ist ein Treffpunkt für Entscheider und bietet eine einzigartige Kombination aus Know-how-Transfer, Networking und Präsentation innovativer Technologien.«

Auch für langjährige Teilnehmer wie Canon ist die PRINT & DIGITAL CONVENTION eine interessante Plattform. »Hier erleben wir die gesamte Prozesskette der Medienproduktion an einem Ort. Der zukunftsorientierte Themenmix und der direkte Austausch mit Kunden und Interessenten machen die Veranstaltung für uns so wertvoll«, erklärt Laura Hennigfeld, Manager Production Marketing DP&S bei Canon Deutschland. Britta Ketzler, Marketingleiterin bei Carl Berberich, ergänzt: »Die PRINT & DIGITAL CONVENTION ist ein großartiges Netzwerk-Event, das uns die Möglichkeit bietet, in einem inspirierenden Umfeld wertvolle Gespräche zu führen und neue Kontakte zu knüpfen.«

Highlight-Projekt von Kurz: Wenn Veredelung auf Nachhaltigkeit trifft

Ein besonderes Merkmal der Kongressmesse ist die Präsentation innovativer Technologien in Highlight-Projekten. Diese zeigen nicht nur einzelne Maschinen oder Werkzeuge, sondern auch ganzheitliche und praxisorientierte Lösungen. Eines dieser Projekte wird von der Kurz Stiftung umgesetzt. Elke Andersch, Marketing Manager Packaging and Print bei Kurz, betont: »Das ganzheitliche Kongresskonzept der PRINT & DIGITAL CONVENTION bietet uns die Möglichkeit, den Besuchern eine breite Palette an analogen und digitalen Veredelungslösungen vorzustellen. Gemeinsam mit unserem Tochterunternehmen Scribos werden wir im geplanten Highlight-Projekt demonstrieren, wie sich Veredelung mit funktionellen Sicherheitselementen kombinieren lässt. Dass wir dabei auch nachhaltige Lösungen präsentieren, versteht sich von selbst.«

Neuheiten, Trends und Visionen in acht Themenwelten

In acht Themenwelten zeigen die Aussteller die vielfältigen Möglichkeiten von Print im Umfeld des Multichannel-Publishings in seinen zahlreichen Facetten und Anwendungsbereichen. Im »Dialogmarketing« dreht sich alles um personalisierte Kundenkommunikation, »Value Added Printing« zeigt multisensorische Druck-Erlebnisse, »Label & Packaging« beschäftigt sich mit den neuesten Trends und Innovationen in der Verpackungstechnik und Etikettierung. Die Themenwelt »Weiterverarbeitung« präsentiert kreative Ideen und Techniken, mit denen Druckprodukte zum Blickfang werden. Im Bereich »Brand & Product« beleuchten die Aussteller die Herausforderungen und Lösungen für eine effiziente Produktkommunikation im Omnichannel-Handel und im »Interior & Exterior Design« geht es um die wirkungsvolle Präsentation und die Inszenierungen von Farben, Texturen und Materialien, um funktionale und ästhetisch ansprechende Räume zu schaffen. Weitere Schwerpunkte sind »Nachhaltige Medienproduktion« sowie »Programmatic Print« mit Lösungen für automatisierte und personalisierte Printwerbung.

