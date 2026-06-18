PRINT DIGITAL CONVENTION 2026 überzeugt mit neuem Konzept

Der Besucherrekord mit 1700 Besuchern unterstreicht den Erfolg der konsequenten Weiterentwicklung der Veranstaltung. Die Kombination aus neuer Location, erweitertem Partnernetzwerk, praxisnaher Erlebnismesse und hochkarätigem Kongressprogramm traf auf großes Interesse. Themen wie E-Commerce, Customer Experience, datengetriebene Kommunikation, Packaging und Künstliche Intelligenz wurden nicht isoliert betrachtet, sondern konsequent im Zusammenspiel gedacht – als Teil einer Kommunikationswelt, in der Print, Digital und Technologie immer enger zusammenrücken.

Die starke Resonanz ist ein Erfolg für die PRINT DIGITAL CONVENTION selbst, aber zugleich auch ein positives Signal für die gesamte Branche. Sie unterstreicht den Bedarf an Austausch, Vernetzung und konkreten Anwendungen und bestätigt die Relevanz von Plattformen, die unterschiedliche Disziplinen und Perspektiven zusammenbringen. Getreu dem Leitgedanken der Veranstaltung, die Zukunft von Print gemeinsam zu gestalten.

Neue Location, neue Partner, neue Dynamik

Die neue Location im offenen Foyer der Halle 1 verlieh der Veranstaltung eine besondere Dynamik. Zwischen Ausstellung, Kongress und Highlight-Projekten entstand eine Atmosphäre, die von Austausch, Vernetzung und konkreten Anwendungen geprägt war. Die PDC präsentierte sich stärker denn je als Erlebnismesse und brachte Menschen aus unterschiedlichen Bereichen der Kommunikations- und Medienwelt zusammen.

»Die Energie und Offenheit, die in diesem Jahr auf der PDC spürbar war, hat gezeigt, wie groß das Bedürfnis nach Austausch, Orientierung und neuen Perspektiven in der Branche aktuell ist«, erklärt Rüdiger Maaß, Geschäftsführer des Fachverbandes Medienproduktion e.V. (FMP). »Besonders beeindruckend war, wie selbstverständlich hier Marken, Agenturen, Technologieanbieter und Produzenten zusammengekommen sind. Der Besucherrekord bestätigt, dass die Branche genau diesen Austausch sucht und aktiv mitgestalten möchte.«

Von Customer Experience bis KI

Auch das Kongressprogramm spiegelte diese Entwicklung wider. Keynotes, kuratierte Session-Stränge und Panels brachten Stimmen aus Industrie, Design, Marke und Kommunikation zusammen. Themen wie Customer Experience, Markenführung, Packaging, E-Commerce und Künstliche Intelligenz machten deutlich, wie eng Print heute mit digitalen Geschäftsmodellen und modernen Kommunikationsstrategien verbunden ist.

Die Highlight-Projekte und über 50 Aussteller entlang der gesamten Wertschöpfungskette machten diese Entwicklungen unmittelbar greifbar. Von personalisierten Printprodukten über automatisierte Workflows bis hin zu intelligenten Packaging-Lösungen zeigte die Veranstaltung, wie Technologien, Materialien und Anwendungen heute zu vernetzten Kommunikationslösungen zusammenwachsen.

Fester Ankerpunkt im drupa-Netzwerk

Die PRINT DIGITAL CONVENTION bestätigte damit auch ihre Rolle im Kontext der drupa. Als jährliches Format im drupa-Netzwerk entwickelt sie sich zunehmend zum festen Ankerpunkt für die Printing-, Brand- und Packaging-Community zwischen den drupa-Zyklen. Die Veranstaltung greift aktuelle Entwicklungen frühzeitig auf, bringt unterschiedliche Perspektiven zusammen und übersetzt Trends in konkrete Anwendungen und Business Cases. Gleichzeitig wurde in Düsseldorf spürbar, wie groß die Vorfreude auf die nächste drupa in zwei Jahren bereits ist.

»Die PRINT DIGITAL CONVENTION hat in diesem Jahr eindrucksvoll gezeigt, welche Kraft entsteht, wenn Menschen, Ideen und Technologien an einem Ort zusammenkommen. Sie ist längst mehr als ein wichtiger Treffpunkt für die Printing-, Brand- und Packaging-Community: Sie ist ein Impulsgeber, ein Resonanzraum und ein Ort, an dem die Zukunft von Print konkret erlebbar wird«, erklärt Sabine Geldermann, Director drupa, Portfolio Print Technologies bei der Messe Düsseldorf.

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