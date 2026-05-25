PRINT DIGITAL CONVENTION 2026: Neue Impulse für Print, Marketing und Packaging

Mit rund 30 Vorträgen, Workshops, Keynotes und Diskussionsformaten greift die PRINT DIGITAL CONVENTION 2026 zentrale Branchenthemen wie Programmatic Print, Marketing Automation, nachhaltige Medienproduktion und Printveredelung auf. Den Auftakt bilden zwei Keynotes, die den Wandel der Branche aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Am ersten Veranstaltungstag spricht Markus Morawe über Veränderungsfähigkeit als strategische Kompetenz in Unternehmen. Im Fokus steht die Frage, wie sich Menschen, Organisationen und Technologie erfolgreich miteinander verbinden lassen.

Am zweiten Tag widmet sich Osman Tüccaroglu unter dem Titel »Speed braucht Haltung – Persönliche Skills als Grundlage für Erfolg« den Themen Entscheidungsfähigkeit, Haltung und persönlicher Entwicklung. Ausgangspunkt ist eine Motorsportgeschichte rund um den Weg seines Sohnes Gian Luca in den Porsche Carrera Cup, aus der sich Parallelen zum unternehmerischen Alltag ableiten lassen.

Nachhaltigkeit, KI und datengetriebene Kommunikation

Der erste Veranstaltungstag fokussiert konkrete Anwendungen in Marketing und Kommunikation. In mehreren parallelen Sessions werden Themen wie nachhaltige Printproduktion, Umweltstandards und der Einsatz neuer Technologien behandelt. Unter anderem geht es um die Bedeutung von Zertifizierungen wie dem Blauen Engel sowie um Anforderungen globaler Lieferketten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Einsatz künstlicher Intelligenz im Design- und Verpackungsprozess. Diskutiert wird, wie generative KI und datenbasierte Anwendungen sinnvoll in Markenkommunikation und Verpackungsgestaltung integriert werden können. Am Nachmittag stehen personalisierte Kundenansprache, automatisierte Prozesse sowie die Verknüpfung von Print mit digitalen Kanälen und Social Media im Mittelpunkt.

Physische Touchpoints in der Markenführung

Ein zentrales Format ist das Panel »Marke zum Anfassen«, das sich mit der Rolle physischer Touchpoints in einer zunehmend digitalen Markenwelt beschäftigt. Vertreter aus Strategie, Design und Markenpraxis – unter anderem von BBDO, Peter Schmidt Group, Bayer und Teekanne – diskutieren, welchen Beitrag Print und Packaging zu Wahrnehmung, Differenzierung und Markenbindung leisten können. Die anschließende PDC Night bietet Raum für Networking und vertiefende Gespräche.

E-Commerce und neue Geschäftsmodelle

Der zweite Kongresstag rückt E-Commerce, Daten und digitale Geschäftsmodelle in den Fokus. Diskutiert werden unter anderem die Transformation vom stationären Handel zum Onlinegeschäft, die Rolle von Print als vertrauensbildendes Medium im digitalen Umfeld sowie die intelligente Verzahnung analoger und digitaler Kanäle. Dabei wird deutlich: Print bleibt ein relevanter Bestandteil moderner Customer Journeys – insbesondere dort, wo Aufmerksamkeit, Glaubwürdigkeit und haptische Markenwirkung gefragt sind.

Die PRINT DIGITAL CONVENTION 2026 findet am 16. und 17. Juni in Düsseldorf statt und wird vom Fachverband Medienproduktion (FMP) gemeinsam mit der Messe Düsseldorf und der drupa veranstaltet. Das Kongressprogramm umfasst rund 30 Sessions in drei parallelen Themensträngen und richtet sich an Fachleute aus Print, Medienproduktion, Marketing und Verpackung.

Konferenzprogramm und eine Übersicht aller Speaker:

Informationen zur Veranstaltung sowie zu den Ticketoptionen:

