PRINT & DIGITAL CONVENTION 2025

»Mit der PRINT & DIGITAL CONVENTION schaffen wir eine Bühne für fundiertes Fachwissen und echte Inspiration. Das Zusammenspiel aus Messe und Kongress bietet dafür die ideale Plattform. Unser Ziel ist es, den Dialog über die Zukunft der Druck-, Medien- und Kommunikationsbranche aktiv zu fördern«, erklärt Rüdiger Maaß, Geschäftsführer des Fachverbandes Medienproduktion e.V. (FMP).

Konferenz mit Tiefgang: Fachwissen, Strategie und Inspiration

Das Konferenzprogramm der PRINT & DIGITAL CONVENTION bietet an zwei Tagen mit drei parallelen Sessions über 30 Fachvorträge. Im Mittelpunkt stehen die zukunftsweisenden Themen »Value Added Printing«, »Marketing Automation & Programmatic Print« sowie »Nachhaltige Medienproduktion«. Bereichert wird das Programm durch das Forum Stadthalle, in dem pro Tag vier übergeordnete Panel-Vorträge zentrale Branchenthemen in den Fokus rücken.

Zu den Höhepunkten des ersten Tages zählen Vorträge zu Mass Customization als Megatrend, der Aufwertung von Printprodukten durch die NFC-Technologie, Druckveredelung als Grundlage für Markenkommunikation sowie nachhaltigen Verpackungsstrategien. Auch die Frage, welchen Einfluss aktuelle Entwicklungen in Künstlicher Intelligenz und Marketing-Technologien auf Programmatic Print haben, steht bei einem Roundtable zur Diskussion. Frische Impulse liefert zudem die Präsentation der aktuellen CMC-Print-Mailing-Studie 2025: In »Print-Mailings – der rebellische Twist in der digitalen Ära« wird gezeigt, welche Rolle Print im modernen Marketing-Mix spielt, wie Conversionrate, ROAS und Warenkorbwerte beeinflusst werden – und warum selbst das Mailing-Kuvert eine strategische Bühne sein kann. Erstmals präsentiert sich außerdem das Start-up Paper Earth, das mit Papier aus Textilabfällen neue Perspektiven für eine zirkuläre Zukunft aufzeigt.

Auch das Konferenzprogramm des zweiten Tages widmet sich zentralen Zukunftsthemen rund um Nachhaltigkeit, gesetzliche Rahmenbedingungen und dem Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Medienbranche. So gibt beispielsweise Beatrice Klose als Geschäftsführerin von INTERGRAF – dem europäischen Dachverband der Druckindustrie – einen fundierten Überblick über aktuelle und kommende regulatorische Herausforderungen, die für die Branche an Bedeutung gewinnen. Wie Nachhaltigkeit praktisch umgesetzt werden kann, zeigt Thomas Wagner, Sustainability Manager DACH bei Canon Deutschland. Sein Vortrag beleuchtet Canons Weg zu Netto-Null – von Remanufacturing über Refurbishment bis hin zu Kooperationen entlang der Wertschöpfungskette. Gestalterische Perspektiven liefert die Session „Iconic by Design“: Joana-Maria Bauchwitz (baries design) und Christian Prill (Brand Club) zeigen anhand starker Marken wie Lego und Gliss, wie multisensorisches Design zur strategischen Bühne für Markenidentität und langfristigen Markenerfolg wird.

Zum kompletten Konferenzprogramm:

Erlebnis Print: Highlight-Projekte mit Praxisfokus

Die Highlight-Projekte sind ein zentrales Erlebnisformat, das konkrete Anwendungsbeispiele zeigt, wie man Technologie, Kreativität und Markenstrategie auf faszinierende Weise verbinden kann. Die Best Practices reichen von Veredelungsmöglichkeiten über Strategien der Markenführung bis hin zu crossmedialen Kampagnen. Ein weiteres Highlight ist das »Sweet Honey«-Projekt, das die Honigverpackung in einer einzigartigen Designinszenierung mit metallisierten Etiketten und haptischen Effekten neu definiert. Ebenso spannend ist die Live-Produktion individualisierter Notizblöcke, die mit modernster Druck- und Weiterverarbeitungstechnologie umgesetzt wird. Mit dem Kinderroman »Jonas und das Schlangobustel« entsteht eine komplette Buchproduktion – von der Gestaltung über den Druck bis zur Vermarktung –, die sowohl technische als auch kreative Expertise vereint. Weitere Highlights sind die We l.ove Print Musik-SetCard mit NFC, der gedruckte PDC-Convention-Guide oder eine T-Shirt-Live-Produktion mit individualisierten Motiven unterstreichen die Erlebnisqualität der Messe. »Die Highlight-Projekte zeigen, wie kraftvoll Print heute sein kann – technologisch, emotional und im perfekten Zusammenspiel mit digitalen Kanälen. Hier trifft Technologie auf Anwendung, Idee auf Umsetzung«, so Rüdiger Maaß.

Eine Übersicht über die Highlight-Projekte finden Sie hier:

Tickets und weitere Informationen sind erhältlich unter: