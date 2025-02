Print.com Holding erwirbt Online Druckerei Simian

Laut Marco Aarnink, CEO der Print.Group, ist diese Übernahme von der Onlinedruckerei Simian ein logischer Schritt, um die Produktions- und Fulfillment-Aktivitäten der Gruppe zukunftssicher zu machen und gleichzeitig die Position von Print.com in der europäischen Drucklandschaft zu stärken. Seit der Gründung in 2019, ist Print.Group auf einen Umsatz von mehr als 60 Millionen Euro in neun europäischen Ländern gewachsen. Mit dieser Übernahme tritt das Unternehmen in eine neue und dynamische Phase in der europäischen Druckindustrie ein. Marco Aarnink sagt zur Übernahme: »Wir investieren in einen sich schnell entwickelnden Markt. Unsere Kunden erwarten kleinere Produktionsauflagen, kürzere Lieferzeiten, eine breitere und nachhaltigere Produktpalette und personalisierte Dienstleistungen. In dieser Übergangsphase differenzieren wir uns, indem wir durch Digitalisierung, vereinfachte Arbeitsabläufe, Fulfillment und flexible Logistik bis vor die Haustür des Kunden, einen Mehrwert schaffen. Mit dieser Übernahme sowie dem zusätzlichen Volumen, das sie mit sich bringt, erzielen wir sofort Größenvorteile innerhalb unserer Gruppe. Die voll ausgestattete und hoch optimierte Produktionsanlage von Simian bildet die Grundlage dafür, dass wir in einem sich rasch konsolidierenden Markt führend bleiben können – sowohl in Bezug auf Kosteneffizienz als auch auf Innovation.«

Die Zukunft von Simian in der Print.Group

Simians CEO und Gründer Wouter Haan, fügt hinzu: »Print.com und Simian teilen eine große Leidenschaft für >the power of print<, was überall zu spüren ist – von traditionellen Broschüren bis hin zu Merchandising, Textilien und Innenraumanwendungen. Neue Märkte und Möglichkeiten können nur entstehen, wenn die gesamte Lieferkette auf integrierte und nachhaltige Weise zusammenarbeitet. In meiner neuen Rolle werde ich mich darauf konzentrieren, diese strategischen Ambitionen innerhalb der Print.Group weiter zu entwickeln.« Die neue Produktionsstätte wird als zentrale Produktions- und Fulfillment-Hub für die Marken innerhalb der Print.Group Holding dienen. Die Zusammenlegung der Auftragsvolumina ist eine wichtige Priorität, die es der Print.Group ermöglicht, erhebliche Kostenoptimierungen durchzuführen, die letztendlich ihren Kunden zu gute kommen werden. Infolgedessen wird der bestehende Standort von Print.com Productions in Oss geschlossen und der Betrieb nach Groningen verlegt.

Innerhalb des erneuerten Markenportfolios wird Print.com eine exklusive Plattform bleiben, die sich an Kreativprofis wie Wiederverkäufer, Marken, Kreative und Agenturen richtet. Die Marken Reclameland, Flyerzone und Drukland werden sich weiterhin auf kleine und mittlere Unternehmen konzentrieren. Dies schafft eine klare Preis- und Produktdifferenzierung zwischen den verschiedenen Marken, sowohl bei physischen Produkten als auch bei Tools und Dienstleistungen.

