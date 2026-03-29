PRINERGY INSITE Portale – verbesserte Effizienz und mehr Sicherheit

Das PRINERGY INSITE Prepress Portal dient als Web-Gateway zur Druckvorstufe. Es erleichtert das Hochladen von Kundendateien in den branchenführenden PRINERGY Workflow und ermöglicht Druckdienstleistern und deren Kunden, den Fortschritt zu verfolgen, Änderungen gemeinsam zu bearbeiten sowie Arbeiten zu prüfen und freizugeben. Mit PRINERGY INSITE Creative Workflow können Druckereien ihren Kunden, Markenunternehmen und Designern eine aufgabenbasierte, kollaborative Arbeitsumgebung bieten, die die Gestaltung, Verwaltung von Assets und Freigabeprozesse effizienter macht.

Die neue Version bietet zusätzliche Aktionen für die Regelbasierte Automatisierung (Rules-Based Automation, RBA) von PRINERGY, was einen effizienteren Kundenprüfungs- und Freigabeprozess ermöglicht und die Entscheidungsfindung beschleunigt. Weitere Highlights der Version 11.5 sind Funktionen für ein schnelleres Auftragsmanagement und gesteigerte Produktivität, die Synchronisation von E-Mail-Adressen über Systeme hinweg zur Vermeidung von Inkonsistenzen sowie aktualisierte Bibliotheken und Unterstützung für das neueste macOS, wodurch die Nutzung des MATCHPRINT Virtual Softproofings reaktionsschneller und stabiler wird. Zudem sorgen verbesserte IIS (Internet Information Services)-Konfigurationen für mehr Sicherheit und Leistung der INSITE Portale.

»Die Einführung von Version 11.5 der PRINERGY INSITE Portale unterstreicht Kodaks Engagement für die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Software-Ökosystems in den Bereichen Druckvorstufe und Druck und hilft Druckbetrieben, sich effektiv an die sich wandelnden Kundenanforderungen anzupassen«, sagt Jim Barnes, Chief IT Implementation Officer, Kodak. »Mit diesem Upgrade profitieren PRINERGY INSITE Portal-Anwender von Verbesserungen bei Datensicherheit, Leistung sowie Service & Support. So können sie ihren Kunden eine sicherere und komfortablere Online-Zusammenarbeit bieten und Aufträge effizienter sowie profitabler abwickeln.«

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