Premedia übernimmt elanyo

Eine Übernahme, die vor allem dazu dient, noch näher an den Kund*innen im gesamten DACH-Raum zu sein und Unternehmen mit geballter Expertise in datengetriebener Kommunikation und automatisiertem Content Management zu unterstützen. »Gemeinsam mit elanyo übernehmen wir die Vorreiterrolle in der datenbasierten Kommunikation. Mit unserer gebündelten Expertise wollen wir neue Maßstäbe für wirksame Kundeninteraktionen im DACH-Raum setzen«, betont Wolfgang Erlebach, CEO Premedia GmbH.

Die elanyo GmbH unterstützt Unternehmen dabei, durch automatisierte Datenanalysen schnellere und präzisere Entscheidungen in Marketing und Vertrieb zu treffen. Mit dem Einsatz von Advanced Analytics zeigt elanyo auf, wie aus neuen Einsichten aus Unternehmensdaten zielgerichtete und wertsteigernde Aktivitäten abgeleitet werden können. Mit über 100 erfolgreich abgeschlossenen Projekten für mehr als 30 namhafte Kund*innen, darunter die Deutsche Telekom, die REWE Group und Fressnapf, hat sich elanyo als starker Partner für datengetriebene Organisationen etabliert.

Neue Maßstäbe im Marketing

Besonders in den Bereichen Data Analytics, Omnichannel Campaign Management und Digital Customer Experience ergeben sich wertvolle Synergien und enormes Know-how zu Gunsten der Kund*innen. Durch die Verbindung von datenbasierten Insights und personalisiertem Content entstehen innovative Lösungen für wirksame Kundeninteraktionen, die neue Maßstäbe setzen.

Die Marke elanyo bleibt bestehen und sämtliche Mitarbeiter*innen werden übernommen. Beide Unternehmen treten gemeinsam auf und bündeln ihre Stärken, um innovative Lösungen für die personalisierte Kundenansprache zu entwickeln. Für Premedia ist die Expansion nach Deutschland der nächste logische Schritt, um im gesamten DACH-Raum noch näher an die Kund:innen zu rücken. Weitere gezielte Beteiligungen in der Zukunft sind nicht ausgeschlossen.