Praxisformat für wirksame Ideen im öffentlichen Raum

Der Creativ Club Austria (CCA) setzt gemeinsam mit der Gewista seine erfolgreiche Workshopreihe rund um kreative Außenwerbung mit neuem Namen und erweitertem Angebot fort: Die CCA Out of Home Masterclass powered by GEWISTA macht 2026 gleich dreimal Station – den Auftakt bildet ein Termin am 12. Mai 2026 in Salzburg, gefolgt von zwei weiteren Ausgaben am 20. Mai 2026 sowie am 21. Oktober 2026 in Wien. Das kompakte Intensivformat richtet sich an Kreative aus Agenturen, Studios und Unternehmen, die ihre Kompetenzen in der Entwicklung wirkungsvoller Out-of-Home-Kampagnen praxisnah vertiefen möchten.

Im Zentrum der Masterclass steht eine zentrale Frage: Wie entwickelt man Ideen für Out of Home, die im öffentlichen Raum nicht nur sichtbar, sondern wirklich wirksam sind? Unter der Leitung von Creativ-Club-Austria-Mitglied und Trainer Dieter Weidhofer arbeiten die Teilnehmer strukturiert und hands-on an konkreten Aufgabenstellungen mit dem Ziel, starke und umsetzbare Konzepte für Out of Home zu entwickeln.

»Mit der CCA Out of Home Masterclass powered by GEWISTA investieren wir gezielt in kreative Exzellenz, weil gute Ideen im öffentlichen Raum darüber entscheiden, ob eine Kampagne nur gesehen oder wirklich erlebt wird. Gemeinsam mit dem Creativ Club Austria schaffen wir dafür ein Format, in dem Kreative die Besonderheiten von Out of Home direkt anwenden und mit unseren realen Möglichkeiten im öffentlichen Raum verknüpfen können«, betont Andrea Groh, CSO Gewista.

»Der öffentliche Raum stellt besonders hohe Anforderungen an kreative Kommunikation: Botschaften müssen in Sekunden verständlich sein, gleichzeitig jedoch emotional Wirkung entfalten. Mit unserer in Kooperation mit der Gewista entwickelten Masterclass geben wir Kreativen das Rüstzeug, um genau solche Ideen zu entwickeln – kompakt, praxisorientiert und mit direktem Bezug zur Realität von Out-of-Home-Kampagnen«, so Dieter Weidhofer, Creativ-Club-Austria-Mitglied und Trainer der CCA Out of Home Masterclass powered by GEWISTA.

Die Teilnahme an der Masterclass ist kostenlos. Pro Termin stehen 20 Plätze zur Verfügung, wobei pro Unternehmen jeweils zwei Mitarbeiter maximal teilnehmen können. Anmeldungen sind ab sofort online möglich.