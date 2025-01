Post Business Solutions investiert in die Zukunft

Post Business Solutions, ein Tochterunternehmen der Österreichischen Post AG, hat einen substanziellen Betrag in Höhe von fünf Millionen Euro in die Neuanschaffung von Druck- und Kuvertiermaschinen für den Transaktionsdruck investiert. Die neuen Maschinen ermöglichen einen doppelt so schnellen Verarbeitungsvorgang, mit gesteigerter Druckqualität und gleichzeitiger Einsparung bei der Tintenauftragung.