Planbarkeit von Außenwerbung

Mit der neuen Gewista Map bringt Österreichs Out-of-Home-Marktführer ein digitales Tool auf den Markt, das die Kampagnenplanung grundlegend vereinfacht und beschleunigt. Das Tool bietet erstmals eine zentrale, interaktive Übersicht über das gesamte Werbeträger-Portfolio und macht Standorte im urbanen Raum auf einen Blick sichtbar. Nutzer*innen können gezielt nach passenden Flächen suchen, diese visuell prüfen und direkt für Kampagnen anfragen – alles in einem durchgängigen Prozess.

Von der Standortsuche zur Anfrage: Alles in einem Tool

Die Suche erfolgt flexibel rund um eine Adresse, über frei gesetzte Pins oder definierte Gebiete. Darüber hinaus können Kampagnen gezielt entlang von Strecken geplant werden, wodurch sich reale Bewegungsräume und Kontaktpunkte noch präziser abbilden lassen. Ergänzt wird die Planung durch visuelle Eindrücke der Standorte sowie eine Integration von Google Street View, die eine realitätsnahe Einschätzung der Werbeflächen ermöglicht. Auch der nächste Schritt ist direkt im Tool integriert: Ausgewählte Flächen können gespeichert und ohne Umwege angefragt werden.

Wie exakt sich Kampagnen mit der Gewista Map planen lassen, zeigt sich auch anhand konkreter Anwendungsfälle. So finden sich entlang der Strecke des Vienna City Marathons über 600 Gewista-Werbeträger, die gezielt entlang der Laufroute identifiziert werden können, von Digitalen City Lights bis hin zu Premium Screens. »Mit der Gewista Map bieten wir unseren Kundinnen und Kunden ein effizientes und visuelles Tool zur Mediaplanung. Unser Ziel war es, den gesamten Prozess, von der ersten Idee bis zur konkreten Anfrage, so einfach und effizient wie möglich zu gestalten. Damit schaffen wir neue Möglichkeiten, um Kampagnen noch gezielter und wirkungsvoller umzusetzen«, so Andrea Groh, CSO bei Gewista.

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