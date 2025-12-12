SUCHE
Magazin für Mediendesign und -Produktion
Aktuell

Plakative Zeitreise in das Gewista-Archiv

Gewista lädt zu einer besonderen Entdeckungsreise durch die Wiener Plakatgeschichte: Gemeinsam mit der Wienbibliothek im Rathaus präsentiert Österreichs führender Out-of-Home-Anbieter eine neue Plakatausstellung im Empfangsbereich der Unternehmenszentrale, eine »Plakative Zeitreise in das Gewista-Archiv«. Mehrmals jährlich wird eine kuratierte Ausstellung im Empfangsbereich der Gewista durch mehr als ein Jahrhundert visueller Stadtgeschichte führen.

Wienbibliothek
@ GEWISTA
Franz Solta, CEO Gewista, und Anita Eichinger, Direktorin der Wienbibliothek.

Zum Auftakt werden drei historische Plakate aus dem Bestand der Wienbibliothek gezeigt, alle sorgfältig ausgewählt, kuratiert und textlich aufbereitet von Franz Gangelmayer, dem Leiter der Plakatsammlung. Etwa viermal pro Jahr werden künftig weitere historische Plakate aus dem umfangreichen Archiv der Wienbibliothek gezeigt, welche saisonal passend ausgewählt werden und wechselnde Einblicke in die Vielfalt, Ästhetik und gesellschaftliche Bedeutung des Mediums Plakat bieten.

Prämierte Plakate laden zur Zeitreise ein

»Das Medium Plakat ist seit jeher ein Spiegel seiner Zeit – ästhetisch, gesellschaftlich und technologisch. Gemeinsam mit der Wienbibliothek können wir diesen Schatz nun sichtbar machen und damit zeigen, welche Kraft visuelle Kommunikation über Jahrzehnte hinweg entfalten kann. Die Zusammenarbeit ist für uns ein Gewinn und ein wichtiger Beitrag zur Kulturbewahrung«, betont Franz Solta, CEO der Gewista.

Bereits seit 1975 bewahrt die Wienbibliothek auch das Plakatarchiv der Gewista mit über 100.000 Exemplaren und den historischen Geschäftsunterlagen. Die Gewista liefert weiterhin Belegexemplare aller affichierten Plakate an die Bibliothek, wo sie sortiert, erschlossen, digitalisiert und dauerhaft archiviert werden. So entstand eine der bedeutendsten Plakatsammlungen weltweit und ein unverzichtbares visuelles Gedächtnis der Stadt.

»Die Wienbibliothek besitzt eine der größten Plakatsammlungen weltweit. Plakate liefern als „Tagebuch der Straße“ eine visuelle Geschichte der Stadt und zeigen deren Veränderungen auf sehr anschauliche Weise. Die Kooperation mit der GEWISTA ermöglicht es uns, diese Geschichte auch in Zukunft weiter erzählen zu können«, betont Anita Eichinger, Direktorin der Wienbibliothek im Rathaus. Passend zur Vorweihnachtszeit startet die erste Ausstellungsrunde mit herausragenden winterlichen und weihnachtlichen Sujets.

Ähnliche Beiträge
0

Dein Warenkorb

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen