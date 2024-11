PixFile stellt innovativen PDF-Editor vor

Der PixFile PDF-Editor wurde in erster Linie für Unternehmen und Kreativprofis entwickelt, die hochwertigen, druckfertigen Dateien nahtlos übertragen möchten, um damit die Qualität ihrer Aufträge steigern. Der PDF-Editor von PixFile erfüllt all diese Anforderungen mit einer intuitiven, einfach zu bedienenden Oberfläche, die mit leistungsstarken Funktionen ausgestattet ist und so eine mühelose Handhabung von Dokumenten ohne Qualitätsverlust ermöglicht.

Basisfunktionen des PixFile PDF-Editors

Native PDF-Bearbeitung ohne Datei zu konvertieren: Ein echter nativer PDF-Editor, der die Formatkonvertierung überflüssig macht und die Integrität und Qualität der Dateien beibehält.

Einfach, schnelle Werkzeuge für die Bearbeitung und effizienten Anpassung, unabhängig von der Komplexität des Dokuments.

Analysiert und versteht die Dateikomplexität schnell und ermöglicht so eine leistungsfähige Bearbeitung komplexer Dokumente und eine Optimierung bei Bedarf.

Eine wirtschaftliche Lösung, die fortschrittliche Funktionen zu finanzierbaren Preisen für Unternehmen jeder Größe bietet.

Entspricht den ISO-Normen, einschließlich PDF/X, und gewährleistet so Kompatibilität und Qualität für den professionellen Druck.

Einfache Einführung für Benutzer, die mit Industriestandardsoftware vertraut sind, und somit ein reibungsloser Übergang.

»Wir haben den PixFile PDF Editor entwickelt, um der wachsenden Nachfrage nach fortschrittlichen PDF-Management-Tools in modernen Arbeitsumgebungen gerecht zu werden«, sagt Jeremy Spencer, Managing Director von PixFile. »Unser Ziel war es, eine Lösung zu schaffen, die Flexibilität, Benutzerfreundlichkeit und hohe Leistung kombiniert, um es Profis zu ermöglichen, PDF-Dokumente effizienter und ohne technische Einschränkungen zu bearbeiten.«

Kostenlose Testversion und Preisgestaltung

Der PixFile PDF-Editor kann mit einer kostenlosen 30-Tage-Testversion auf www.pixfile.com heruntergeladen werden.