Pfeffer für die digitale Etikettenproduktion

Minolta präsentiert gemeinsam mit MGI Digital Technology seine neuesten Entwicklungen in den Bereichen Etiketten, Verpackung und Veredelung. Vor Ort gezeigt werden unter anderem die Systeme AccurioLabel 230 und AccurioLabel 400 von Konica Minolta, JETvarnish 3D Web 400 und Octopus Web von MGI sowie der GM DC350Mini Basic. Ergänzt wird die Präsentation durch die Softwarelösungen AccurioPro Flux und AccurioPro Dashboard.

Die AccurioLabel 230 eignet sich ideal für Druckdienstleister, die von konventionellen Maschinen auf digitale umsteigen möchten, oder als Ergänzung zu bestehenden digitalen Drucksystemen. Die AccurioLabel 400 erreicht eine beeindruckende Auflösung von 2.400 x 1.200 dpi und sticht mit einem neuen weißen Toner heraus, der über 70 % Opazität bietet – bei gleichbleibender Zuverlässigkeit der CYMK-Toner. Die integrierte Intelligent Quality Care-Technologie gewährleistet konstante Farbqualität über den gesamten Drucklauf. Beide Systeme bieten Lösungen für verkürzte Auflagen, schnellere Lieferzeiten, Personalisierung und On-Demand-Produktionen.

Das Octopus Web-System von MGI stellt eine neue Technologie für das Schneiden und Weiterverarbeiten von Selbstklebeetiketten vor – mit vierachsigen Schneidköpfen, die mit Präzisionsklingen arbeiten. Die JETvarnish 3D Web 400 richtet sich an Etiketten- und Verpackungsdrucker, die sich durch digitale Veredelung von der Masse abheben möchten.

Mit dem DC350Mini Basic bringt GM (Grafisk Maskinfabrik A/S) das kompakteste Modell seiner Etikettenverarbeitung (Converting) auf die Messe. Es bietet eine Flexoeinheit zum Lackieren bzw. Metallisieren, eine Laminieroption für Folien, einen halbrotativen Stanzschnitt und pneumatisch gesteuerte Quetschmesser.

Toshi Uemura, Executive Officer und Head of Industrial Print bei Konica Minolta Europe, erklärt: »Gemeinsam mit MGI Digital Technology präsentieren wir die nächste Generation digitaler Lösungen – mit hoher Qualität, Flexibilität und Produktionsleistung für die Etikettenproduktion von morgen.«