Personalisierungen des Einkaufserlebnis

Die Produktpersonalisierung ist weiterhin ein wichtiger Trend im globalen Einzelhandel, denn viele Verbraucher sind bereit, für personalisierte und einzigartige Produkte einen Aufpreis zu zahlen. Mit der Technologie von Roland DG können Einzelhändler schnell und einfach kundenorientierte Personalisierungslösungen für ihr Produktspektrum im Ladengeschäft anbieten und in ihre Online-Plattformen integrieren, um ein einzigartiges interaktives Kauferlebnis zu schaffen. Diese Komplettlösung aus Hardware, Software von Tinte von Roland kann an die jeweiligen Marken, Produktpaletten und Marktsegmente der Einzelhändlern angepasst werden. So kann eine unglaublich breite Palette von Waren personalisiert werden: Bekleidung, Accessoires, Tragetaschen, Schmuck, Poster, Aufkleber, Smartphone-Hüllen, Schreibwaren, Geschenkartikel, Unterhaltungselektronik und vieles mehr.

Einfache Integration im Ladengeschäft und in Online-Umgebungen

Am Stand von Roland DG auf der EuroShop zeigt das Team, wie die intuitive cotodesign-Software den Verbrauchern die Möglichkeiten der Personalisierung erschließt. Hierbei kommt in Ladengeschäften eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche auf Tablets zum Einsatz. Diese ermöglicht auch das Hochladen eigener Fotos und Grafiken von mitgebrachten mobilen Geräten, die dann sofort dem gewählten Produkt hinzugefügt werden. cotodesign ermöglicht einen automatisierten Druckprozess auf diversen kompakten Geräten von Roland, die nur eine kurze Einarbeitung und minimale Erfahrung der Bediener erfordern und dabei jederzeit ein perfektes Druckergebnis gewährleisten.

Barrierefreie und kreative Produktpersonalisierung

Paul Willems, Head of Business Development and Product Management bei Roland DG EMEA, erklärt: „Wir freuen uns sehr, 2020 wieder auf der EuroShop zu sein, um unsere neuesten Lösungen vorzustellen, die speziell für die Personalisierung von In-Store- und Online-Produkten entwickelt wurden und den Einzelhandel erreichbar, kreativ und profitabel machen. Die Kombination von Rolands coto-Personalisierungssoftware mit Ausgabegeräten von Roland ist eine bewährte Komplettlösung, die von führenden Marken und Einzelhändlern aller Größen auf der ganzen Welt eingesetzt wird.“

Roland DG stellt auf der EuroShop in Halle 3, Stand E58 aus. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rolanddg.de.